85歲以上長者疫苗開打首日　黃偉哲要求提供貼心服務

▲市長黃偉哲叮囑市府團隊，高齡長者施打疫苗，務必遵守「施打流程順暢 避免群聚」、「就近施打免移動」、「貼心服務便民利民」三大原則辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日針對高齡長者開放接種疫苗，首波以85歲以上以及75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，市長黃偉哲緊盯施打流程及秩序，叮囑市府團隊，務必遵守「施打流程順暢 避免群聚」、「就近施打免移動」、「貼心服務便民利民」三大原則辦理，務求盡善盡美。

黃偉哲市長表示，本批日本捐贈的AZ疫苗，這批中央配送至台南56000劑，端午連假第1天開始已在長照機構開始施打。疫苗施打速度求效率，也力求完善，因此關注各環節，要求施打流程順暢避免群聚、就近施打免移動、貼心服務便民利民等三大原則。

為求施打流程順暢，避免群聚，台南市政府提出免預約、免排隊疫苗接種服務，事先由各區里幹事、里長主動以電話或傳單通知施打時間與地點，請民眾務必按照通知的時間點前往施打，以避免群聚風險。

台南市政府與107家診所合作，加上30家衛生所，長者總共可就近施打場所達137處。施打疫苗場所也要求應做好動線管制和人流分流。

此外，對於行動不便的長者，黃偉哲市長也特別指示應特別給予貼心服務，民政局、交通局與社會局跨局處合作，區公所、里鄰長可利用長照專車、復康巴士、小黃公車、計程車隊等交通工具，為有需要的民政提供「安心接送施打疫苗服務」。

台南市政府社會局表示，社會局已調配復康巴士37部，還有日照中心的專車46部、輔具資源中心提供163台輪椅，社會局也支援37位社工來協助社福服務，協助有需要的民眾。

另外，有關便民貼心服務部分，黃偉哲市長要求交通局提出便民措施，15日起接連3天，台南市137站疫苗接種站附近共規劃63處路邊、路外停車場暫停收費，並開放紅、黃線臨時停車，以利民眾停車與接駁。

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