健保暫付款免納所得稅、醫事人員獎勵金　林俊憲提案今年繼續執行

▲林俊憲提案健保暫付款免納所得稅，今年續發醫事人員獎勵金。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民進黨立委林俊憲日前提案，建議財政部應比照109年對於醫療院所及醫事人員之相關紓困政策，於今年度續執行提升暫付款免徵所得稅，衛福部也應續發醫事人員之防疫、績效及通訊診療獎勵金，兩案皆在15日立法院聯席委員會中審查通過。

立法院自7日起召開臨時會，分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，立委詢答部分已在11日下午結束，15日繼續審查相關部會主管的經費需求及處理立委提案。

為加速預算審查速度，力拚在臨時會結束前完成三讀，朝野黨團在會中取得共識，原則上將提案中「要求」各部會的文字改為「建請」，而要求各部會在時限內提出書面報告的文字皆刪除。

林俊憲在提案中指出，建議財政部應比照109年對於醫療院所及醫事人員之相關紓困政策，於今年度續執行提升暫付款免徵所得稅，並維持109年度調增執行業務醫事人員各項收入適用之費用率，以增列醫療院所受雇之醫事人員報稅時防疫特別扣除額之稅務優惠以保障相關從業人員之權益。

另外，林俊憲也提案指出，建議衛福部應比照109年對於醫療院所及醫事人員之相關紓困政策，於今年度續發醫事人員之防疫、績效及通訊診療獎勵金，因時修正「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療（事）機構事業攢夜補償紓困辦法」第8條時間期限。

林俊憲說明，第1項第4款修正為自110年1月起健保申請費用未滿108年同期八成者應予以補至八成，採按季結算直至疫情解除，並應確保提供足夠數量之防疫物資給醫療院所及醫事人員，以保障相關從業人員之權益及安全。

對此，林俊憲表示，感謝第一線醫護的辛勞，醫事人員補貼延長提案通過，因應國內疫情，本週立法院財政委員會審議「紓困4.0」預算，其中他所提出的兩項關於醫護人員和醫療院所紓困延長的提案，在今天獲得通過。

林俊憲說明，在去年疫情剛爆發時，自己就曾提案提升健保暫付款和給予防疫物資補貼，當時也獲得通過，不過今年面對本土疫情，醫護人員更加辛苦，去年通過的各項補貼措施期限卻未見延長，因此他提案要求健保暫付款、防疫獎勵金等措施今年繼續執行。

林俊憲指出，國內疫情升溫開始已經過了一個月，這段時間看到醫護人員義無反顧的站在第一線保護著大家，他們所承受的壓力難以想像，這些補貼紓困措施的意義並不在金額本身，而是為了向醫護人員的犧牲付出致上最深的謝意。

▼林俊憲提案健保暫付款免納所得稅、醫事人員獎勵金今年繼續執行。（圖／記者林銘翰翻攝）



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