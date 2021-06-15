懶人包／85歲以上長者打疫苗5步驟、副作用及注意事項！

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？ 台南市 28 票 桃園市 63 票 台中市 38 票 高雄市 1680 票 新北市 160 票 台北市 1513 票 總計 3482 票。





▲新北中和長者疫苗接種站。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

設籍新北市的85歲以上長者15日開打疫苗！長者收到里長、鄰長寄發的通知單後，請依照指定時間、地點前往施打，若無法按照此該時間及場地，請至21家醫院及29區衛生所網站預約，若沒有接到通知可打電話詢問區公所或里長。

在出發之前，請務必攜帶健保卡、身分證，全程佩戴口罩、隨身攜帶酒精瓶、勤洗手、維持社交距離，保護自身及家人健康。另外，民國25年12月31日前出生者列入85歲以上長者。

第一階段施打對象將以住宿式長照機構住民及工作人員、洗腎患者、85歲以上長者、第一類至第三類醫事人員、防疫人員及高接觸風險者，其中設籍新北市85歲以上長者優先施打。





▲新北中和長者疫苗接種站。（圖／記者羅婉庭攝）

目前中央配發的8.3萬劑疫苗，扣除長照、洗腎機構的市民朋友後，僅剩5萬多劑。為了讓長者有次序施打，統一先讓85歲以上在籍者施打，施打日期為15日至17日。

至於施打流程，第一步為報到：領取號碼牌，核對身份證、健保卡，採電話號碼實名制。第二步為填寫表單：包含疫苗#接種需知、接種評估、接種記錄卡。第三步為醫師評估：繳交表單和健保卡，進行健康評估並確認接種條件。

第四步，疫苗施打：由護理師進行疫苗注射。第五步為暫留觀察：留觀休息和自我密切觀察各15分鐘，返家後請注意自身健康狀況，請多喝水。

民眾也相當關心施打疫苗後產生副作用，由於先前發生過急性過敏反應，疫苗接種後請在單位內或附近休息15至30分鐘再離開。接種後可能會有接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛和噁心等反應，通常輕微並會在數天內消失。

衛生局也提醒，若持續發燒超過48小時或出現其他嚴重過敏反應，請儘速就醫，並告知曾接種疫苗，向醫師通報。