懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

▲北市15日開放完成網路預約的85歲以上長者、65歲以上原住民長者施打疫苗。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，台北市獲配7萬劑，其中包括中央寄放的1.2萬劑；台北市政府於13日開放85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行網路預約，預約成功者可於15日、16日依照簡訊通知的時間，前往預約地接種，尚未透過網路預約的長者，則依照民政局發放的通知書，於16日、17日上午前往指定地區接種。

台北市政府開放85歲以上（設籍北市且於民國25年12月31日前出生）長者、65歲以上具原住民（具原住民身分證明文件，且為民國45年12月31日前出生）身分者接種AZ疫苗，採「網路預約」、「發放通知書」等方式進行，施打地點包含28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診部，總計175處。

▲北市長者預約疫苗。（圖／北市府提供，以下皆同）

「網路預約」系統於13日、14日上午8時至晚間8時開放預約，只要輸入長者身分證字號，即可挑選要接種的醫療院所，並於14日收到簡訊通知地點、時間。若有不會使用「網路預約」的長者，北市民政系統會透過里長、里幹事發送通知單，並告知安排時間、地點。

根據台北市政府資料顯示，截至14日晚間8時，共有3萬1966名長者完成網路登記，126間院所額滿。

台北市長柯文哲14日表示，每個縣市政府有做的，台北市政府都有做，包括透過民政局系統把通知單發送到設籍在北市的長者手上，但還是鼓勵使用「網路預約」，因為目前處理85歲以上長者，只佔總人口數一小部分，若未來開放85歲以下的人打疫苗，卻沒有比較有效方法，「打疫苗會把政府癱瘓掉，等於整個政府都在運作打疫苗，變成常態會是很大的問題。」

針對有基層診所反映，若預約長者所施打的疫苗有剩，可否開放現場施打？柯文哲回應，一瓶疫苗可打10人，但用1cc針頭抽，可以打到11人；如果預約的長者沒有來，或是疫苗可以多打1人，原則上第一至七類對象都能施打，「授權診所自行運用。」相信醫師在台灣是受尊敬的，不會亂用。

►已上網預約的長者：15日全天、16日上午可依照「簡訊」通知的時間，前往預約地點接種。

►未上網預約的長者：依照民政局發放的「通知書」，於16日下午、17日上午前往指定地點接種。

►非設籍北市的85歲以上長者：15日、16日可撥打各區公所民政課電話登記，接種時間也會另行通知。

►在家臥床、不便外出的長者：可先撥打1966（長照服務專線）登記，衛生局會盡快安排到府施打。