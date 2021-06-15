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台塑麥寮六輕全員普篩畫面曝！　排隊人龍遭爆「根本大型群聚」

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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記者蔡佩旻／雲林報導

台塑雲林麥寮六輕廠陸續有5名員工確診，雲林縣政府責令六輕廠區1萬3000名員工於本週全面篩檢，每日約篩檢3000人，預計4天完成。長庚醫院、高雄長庚醫院醫護人員今（15）日進駐廠區，進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工指出，根本大型群聚。

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工爆料指，根本大型群聚。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工爆料指，根本大型群聚。（圖／民眾提供）

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為避免苗栗京元電子群聚感染事件重演，縣府要求台塑六輕必須進行廠區普篩，雲林縣衛生局已與台塑公司於昨天完成場勘，篩檢作業由長庚醫療體系支援今天啟動，規劃設10條線，預計單日可篩檢3000人，4天完成1萬3000名員工。一早員工湧入排隊現場擠爆，有員工拍照爆料直呼太誇張。

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工爆料指，根本大型群聚。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，場外等候大排長龍情況。（圖／民眾提供）

針對員工爆料群聚問題，六輕管理部協理蔡建樑表示，規劃工作已有考量為避免群聚各場分流前往，間隔約半小時，一開始有員工擔心篩不到，急忙前往現場，造成場外等候大排長龍情況，經過現場工作人員疏導人有減少，至於場外篩檢則有控制人數，預計下午整個流程會更順暢。

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工爆料指，根本大型群聚。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲六輕是亞洲重要的石化廠區，員工有1萬3000多人，群聚風險極高，縣府求台塑必須進行廠區普篩。（圖／民眾提供）

雲林縣府指出，六輕在6月4日有一對夫妻員工確診，上週又有3人確診，廠方分別在6月7日、10日進廠快篩，共計845人全部陰性，另針對11日確診的案12838，台塑在端午連假將同棟宿舍居住在高雄的139名員工召回麥寮快篩結果也都是陰性。

雲林縣政府表示，由於六輕是亞洲重要的石化廠區，員工有1萬3000多人，群聚風險極高，因此要求台塑必須進行廠區普篩，另要求嚴格落實防疫作為，包括廠區擴大清消、全數移工禁止外出、宿舍加強消毒、國內外出差一律停止、所有會議改採視訊及嚴禁外包廠商移工進入廠區等。

▲台塑雲林麥寮六輕廠進行員工普篩工作，第一時間場外湧人1、200人在外排隊等候，有員工爆料指，根本大型群聚。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲廠方表示，經過現場工作人員疏導人有減少，至於場外篩檢則有控制人數，預計下午整個流程會更順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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