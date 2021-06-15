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獨／連假後的好市多！他拍下排隊人龍照PO群組：大家都不用上班？

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

▲高雄中華路好市多被民眾直擊，15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

地方中心／綜合報導

疫情嚴峻，而高雄市本土病例連續「加零」或是零星一兩起個案，民眾防疫真的鬆懈了嗎？有民眾拍下高雄市中華路好市多15日上午的場景，整個排隊人龍從地下室到一樓的結帳區，讓拍攝民眾直呼好誇張，把照片貼到群組中，群友們也紛紛留言大罵「群聚群起來，欠管制就是大家不怕死」。

15日有民眾拍下中華路好市多裡頭的畫面，放到同好群組中，可以看到一整排的排隊人龍，從一樓的結帳櫃檯延伸到地下室，連電扶梯上面也都有人。拍攝民眾說，他一到好市多的停車場就覺得不妙，因為停車場已經滿了，質疑「今天大家都不用上班嗎」？

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▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮，排到地下室    。（圖／民眾提供）

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

照片po出後，群友們紛紛留言「防疫期間安內毋湯」、「好誇張」，「我以為端午過後大家會比較不敢出門」，還有人說「樓上一直廣播說塞住」，也有人表示「群聚群起來，欠管制就是大家不怕死」、還有人怒到說要打電話檢舉，最後po照片的民眾給了解答：「就是排結帳，分兩排在排」，隨後也有人補上「會塞車是因為結帳後輸送帶跟收銀櫃檯都要消毒一次，速度自然就會緩慢很多，大家再等等」。

看到這樣的照片也有人開始分享自己的採買經驗，表示周日、周一跟連假結束後的第一天都是好市多人多的時候，開門到中午時段盡量不要去，或是看到停車場車多，不想進去的就快撤退，畢竟「疫情期間，我想大家都是盡量忍到真的有需求才會去一趟的」。

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

▲高雄中華路好市多被民眾直擊15日上午出現排隊人潮 。（圖／民眾提供）

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