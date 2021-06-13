　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林2.4萬劑AZ疫苗快打站佈設曝光　85歲以上長輩優先

▲縣府已於20鄉鎮市設置快打站，圖為位於斗六市的縣立雲林國中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府已於20鄉鎮市設置快打站，圖為位於斗六市的縣立雲林國中所佈設之快打站陳設現況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心6月11日宣布75歲以上長者可施打，並於同日完成疫苗檢驗封緘即於晚間配送至各縣市。雲林縣獲配2萬4000劑，縣府表示，首波將於6月15日，提供85歲以上長輩優先施打，免預約、免擔心，按縣府規劃安排及村里幹事通知，攜帶健保卡+身分證前往指定地點施打。

▲縣府已於20鄉鎮市設置快打站，圖為位於斗六市的縣立雲林國中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午雲林縣長張麗善親自前往設置於斗六國中的快打站現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，此批24000劑AZ疫苗，除了依中央指揮中心施打規則，提供上一波尚未施打的第一至五類者共1萬1000劑；即第一類醫事人員4000劑，第二、三類中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線人員3000劑，第四類因特殊情形必須出國者500劑，第五類社福系統照顧人員及其照顧者與洗腎患者3500劑外(一至五類施打採預約制)。第六類75歲以上長者13000劑，以85歲以上優先施打(免預約，可於6/15前往各鄉鎮市快打站施打)。

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，縣府已於20鄉鎮市設置快打站，並針對高齡長者接種訂定5大施打策略「依戶政系統造冊、依行政區規劃接種場次、村里幹事通知接種民眾、協助獨居及行動不便者接種、依通知單前往接種」。

▲縣府已於20鄉鎮市設置快打站，圖為位於斗六市的縣立雲林國中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣85歲以上長者優先施打，免預約，依通知單前往接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣75歲以上長者高達6萬人，縣府將依年齡組別(第一階段85歲以上優先施打、第二階段80-84歲、第三階段75-79歲)、鄉鎮村里、時段分類、施打地點等進行分流規劃，並由村里幹事通知，請接獲通知的鄉親攜帶身分證+健保卡，前往指定地點施打。

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，考量疫苗數量及群聚風險，首波施打對象以85歲以上開始施打。目前預定第一階段於6月15日上午9點至下午5點，提供85歲以上長輩施打，後續再視疫苗撥配情形開放84歲以下長輩施打，又考量75歲以上長者不熟悉網路預約作業，縣府規劃透過村里幹事主動通知來協助長者，並協調與補助鄉鎮市公所交通費用，協助獨居或行動不便者施打疫苗。

雲林縣衛生局呼籲，請鄉親踴躍施打，保護自己也保護他人。

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種順序。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「7星級飯店立體水洗枕」

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►被鎮政耽誤的演員「虎尾鎮長」丁學忠扮屈原再出招　籲端午不返鄉

►雲林台塑六輕2女員工確診！宿舍室友　斗六科技廠也爆移工染疫

►雲林台塑六輕再爆1員工確診！衛生局下令：下週全面普篩

►快訊／雲林台塑六輕確診＋1　感染源不明足跡曝！累計5員工染疫

ET快訊
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

細心拼湊案情巧合軌跡　台南警端節前助無名屍找到回家之路

AZ疫苗空運抵金門！　縣長楊鎮浯PO「室外開箱照」網傻眼：完了

快訊／櫃姐確診休館3日　台中新光三越明開門營業

端午防疫宅在家！新北攜手11家數位業者　三願望1次滿足顧台灣

馬祖獲中央增撥2000劑AZ疫苗　縣長劉增應：施打對象適度放寬

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分齡分時段施打

桃園「企業快篩」採檢9258人　鄭文燦：外籍移工暫無感染

75歲至未滿80歲者恐跨界求疫苗　南投優先接種新增縣籍民眾

端午連假台東縱谷車流量銳減　伯朗大道超空曠

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

細心拼湊案情巧合軌跡　台南警端節前助無名屍找到回家之路

AZ疫苗空運抵金門！　縣長楊鎮浯PO「室外開箱照」網傻眼：完了

快訊／櫃姐確診休館3日　台中新光三越明開門營業

端午防疫宅在家！新北攜手11家數位業者　三願望1次滿足顧台灣

馬祖獲中央增撥2000劑AZ疫苗　縣長劉增應：施打對象適度放寬

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分齡分時段施打

桃園「企業快篩」採檢9258人　鄭文燦：外籍移工暫無感染

75歲至未滿80歲者恐跨界求疫苗　南投優先接種新增縣籍民眾

端午連假台東縱谷車流量銳減　伯朗大道超空曠

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

地方熱門新聞

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

盧秀燕宣布給懷孕醫事人員莫德納

南警端節前助無名屍找到回家之路

櫃姐確診休3天　台中三越明低調開門

馬祖獲增撥2000劑疫苗　縣長回應了

高雄領9萬100劑　1萬100劑用在這

桃園企業快篩採檢　外籍移工暫無感染

南投疫苗接種優先　新增縣籍民眾

男業務採檢6次才轉陽　9人採檢出爐

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

台東持續+0　疫苗採「完全預約制」

東港篩檢站外籍船員採高標PCR篩檢　首日39人全陰性

端午連假竹市垃圾清運不打烊

端午連假首日返鄉人車再降

更多熱門

相關新聞

少1萬劑疫苗　北市再槓上中央

少1萬劑疫苗　北市再槓上中央

面對指揮中心11日配發AZ疫苗，台北市長柯文哲批評，中央未提前告知配發量，但高雄市卻能提前發通知單，質疑「內線交易」，一次槓上高雄與指揮中心。台北市政府發言人陳智菡13日表示，高雄評估量約8.2萬劑疫苗，實際拿到8.3萬劑左右，然而北市需要6萬8832劑疫苗，卻短少1萬832劑，「考試若是公平的，自然沒話說，但大家都是台灣人，有必要這樣保密防諜？我想大家心中都有一把尺」。

台東快打站網路預約疫苗當機半小時

台東快打站網路預約疫苗當機半小時

死亡數破400人！何時會下降　重症醫曝「關鍵時間點」

死亡數破400人！何時會下降　重症醫曝「關鍵時間點」

基隆港務相關人員2474人　預計分3天接種疫苗

基隆港務相關人員2474人　預計分3天接種疫苗

黑衣男拉下口罩喝飲料　超商店員制止遭揮拳

黑衣男拉下口罩喝飲料　超商店員制止遭揮拳

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級台灣防疫快打站免預約85歲優先施打

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面