雲林2.4萬劑AZ疫苗快打站佈設曝光　85歲以上長輩優先

▲雲林縣政府已於20鄉鎮市設置快打站，圖為位於斗六市的縣立雲林國中所佈設之快打站陳設現況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心6月11日宣布75歲以上長者可施打，並於同日完成疫苗檢驗封緘即於晚間配送至各縣市。雲林縣獲配2萬4000劑，縣府表示，首波將於6月15日，提供85歲以上長輩優先施打，免預約、免擔心，按縣府規劃安排及村里幹事通知，攜帶健保卡+身分證前往指定地點施打。

▲今日上午雲林縣長張麗善親自前往設置於斗六國中的快打站現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，此批24000劑AZ疫苗，除了依中央指揮中心施打規則，提供上一波尚未施打的第一至五類者共1萬1000劑；即第一類醫事人員4000劑，第二、三類中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線人員3000劑，第四類因特殊情形必須出國者500劑，第五類社福系統照顧人員及其照顧者與洗腎患者3500劑外(一至五類施打採預約制)。第六類75歲以上長者13000劑，以85歲以上優先施打(免預約，可於6/15前往各鄉鎮市快打站施打)。

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善指出，縣府已於20鄉鎮市設置快打站，並針對高齡長者接種訂定5大施打策略「依戶政系統造冊、依行政區規劃接種場次、村里幹事通知接種民眾、協助獨居及行動不便者接種、依通知單前往接種」。

▲雲林縣85歲以上長者優先施打，免預約，依通知單前往接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣75歲以上長者高達6萬人，縣府將依年齡組別(第一階段85歲以上優先施打、第二階段80-84歲、第三階段75-79歲)、鄉鎮村里、時段分類、施打地點等進行分流規劃，並由村里幹事通知，請接獲通知的鄉親攜帶身分證+健保卡，前往指定地點施打。

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，考量疫苗數量及群聚風險，首波施打對象以85歲以上開始施打。目前預定第一階段於6月15日上午9點至下午5點，提供85歲以上長輩施打，後續再視疫苗撥配情形開放84歲以下長輩施打，又考量75歲以上長者不熟悉網路預約作業，縣府規劃透過村里幹事主動通知來協助長者，並協調與補助鄉鎮市公所交通費用，協助獨居或行動不便者施打疫苗。

雲林縣衛生局呼籲，請鄉親踴躍施打，保護自己也保護他人。

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種順序。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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