醫列4事實調查「願意打國產疫苗嗎？」　2千網友狂刷愛心力挺

記者黃翊婷／綜合報導

「你願意接種國產疫苗嗎？」中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學15日凌晨在臉書PO文列出國產疫苗的4個事實，包含抗體效價比AZ疫苗高、副作用較其他已上市疫苗少、未來可能有一段時間得不到國際認證、有無效用造成的影響，詢問大家是否願意接種國產疫苗。調查開始至今經過6小時，目前累計已有2348名網友表態，大多數網友都按下愛心的表情符號，表示願意接受。

▲台灣疫苗短缺問題仍未解決。圖為台南市善化大型疫苗施打站。（示意圖／記者林悅翻攝）

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」PO文進行調查，假設國外疫苗到貨速度和現在一樣慢，兩間國產疫苗第二期解盲和國內緊急授權都通過，7月有4000萬劑現貨可供2000萬人接種，間隔28天打完兩劑，有望在8月形成群體免疫，9月恢復正常上課，也可以外出用餐、出門旅遊，「你願意接種國產疫苗嗎？」

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謝宗學也在文章中列出4個國產疫苗的事實，分別如下：

1、通過第二期臨床試驗和台灣自訂的緊急授權條件，疫苗只有血液抗體效價資料，證實中和抗體效價比AZ疫苗高，但缺少第三期臨床試驗真實世界的效度資料。

2、第二期臨床試驗3000多人整體副作用較其他已上市疫苗少，而且沒有出現嚴重副作用。

3、未來可能有一段時間得不到國際認證，若到某些國家需要補打國外疫苗。

4、疫苗若有效，可以在最短的時間內達到群體免疫，回歸正常生活，重症率降低，快速減少死傷；若無效，三級疫情警戒可能持續，未來可能需要再補打國外疫苗，一定的重症率和死亡率將繼續維持一段時間。

▲高端疫苗10日宣布二期臨床試驗解盲成功。（圖／記者湯興漢攝）

這項調查將持續到16日凌晨0時，願意者可按下愛心的表情符號，不願意者則按憤怒。而從PO文公開至今已經過6小時，目前累計有2348名網友表態，其中選擇按下憤怒表情符號的只有90人，大多數網友對於國產疫苗還是抱持正面評價。

網友們也紛紛在文章底下留言表示，「如果一切是按醫師所說的假設與事實，答案是會的」、「100％願意，先讓醫護和防疫人員減輕部分壓力，讓醫院可以恢復70％以上的運作，因為不是只有這個病而已，讓大家恢復正常生活，至於出國，覺得2年內都不要想了」、「我沒慧根，但一定會跟」。