「P1101」瞄準輕中症患者　1圖看台9間生技廠拚新藥單搶命

▲台灣新冠疫情引爆生技業二王一后新藥爭霸。



圖文／鏡週刊

本土新冠疫情拉緊報，據指揮中心數據顯示，至今台灣病歿人數已飆破400人，其中近2成新冠患者竟在發病3日內就病逝，也讓各界期待新冠治療新藥幫忙救命。本刊調查，國內新冠新藥研發業者已達臨床試驗階段，包括藥華藥端出國際臨床數據籲中央納入治療指引，生華科、宣捷幹細胞則搶下恩慈療法入場券，希望藉臨床試驗救患者一命。

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前二週豪大雨過境，台灣旱象有解，本土新冠疫情卻亮紅燈。全台確診人數破萬，重症和病歿人數持續攀高，死亡人數已飆破400人，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文都出面道歉，再度頒布三級警戒延長至6月28日。

攤開指揮中心提供的新冠死亡數據，有高達8成都是具慢性病或潛在疾病的高齡長者，指揮官陳時中多次向醫療系統喊話：「積極救治病患。」眼見重災區雙北醫療量能嚴重吃緊，台灣生技業也紛紛出手救人。

前美國總統川普推崇的新冠肺炎藥物瑞德西韋，雖然國內已進口，但藥物申請程序繁瑣，近期爆出缺藥危機，萬芳醫院感染科主任李文生直言：「公文往返錯失黃金治療時機。」藥華藥董事長詹青柳憂心：「一旦拖成重症轉為肺部發炎，器官治療將加劇醫療負擔。」

眼見本土確診人數居高不下，詹青柳第一時間宣布贈藥不收錢，讓領有台灣藥證、兼具抑制病毒與調節免疫的長效型干擾素針劑新藥P1101決定快速投入治療行業，她強調：「發明新藥是為了救病人，救成功就不怕沒賺錢機會，此時人命更值錢。」

▼藥華藥耗時16年研發P1101，2019年獲歐盟藥證、去年取得台灣藥證。圖為百斯瑞明。



不只藥華藥投入新冠新藥，並免費贈藥給患者。本刊調查，由前中華開發總經理胡定吾投資的生華科，與聯電榮譽副董事長宣明智投資的宣捷幹細胞，也在這波疫情中無償提供藥物力挺台灣，雖然新藥都還在臨床階段，但二家生技廠都以恩慈療法加入搶救患者行列，提供無藥可醫的重症患者替代藥物新選擇。

▼宣捷攜手雙和醫院，以間質幹細胞UMC119-06投入新冠重症治療。



恩慈療法讓醫界重燃希望，據瞭解，生華科新藥Silmitasertib（CX-4945）由宜蘭陽明交大醫院率先執行，還有5家大型醫院正爭取合作；宣捷新藥UMC119-06則攜手負責一期臨床試驗的新北雙和醫院，目前已獲衛福部批准8位患者可使用。

▼國內醫療量能吃緊，生技業端新藥爭取救命時機。



全球新冠風暴未止，變種病毒持續強襲各國，台灣有更多生技業者也趁機卡位，像富邦蔡家投資的合一正爭取美國二期臨床，被譽為生技教父的晟德董事長林榮錦旗下轉投資長聖和昱厚，也分別啟動美台臨床試驗，繼新冠疫苗後，台灣生技業也投入新藥治療，希望能助國人一起抗疫。



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