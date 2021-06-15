菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

圖文／鏡週刊

繼高端10日宣布疫苗解盲成功，聯亞月底也將解盲，本刊調查，二家國產疫苗除申請緊急使用授權（EUA）在國內開打，也三路並進、布局海外市場，其中菲律賓衛生單位更已致函我方，有意直接採認我國EUA，讓國產疫苗可在當地免做三期臨床直接施打。

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儘管國產疫苗申請我國EUA，只做擴大二期臨床試驗未做三期引發正反論戰，但本刊獨家掌握，東南亞至少5個國家近期已陸續向我國產疫苗洽談合作，其中，菲律賓衛生部食品藥物管理局已來函表明，有意直接採認我國的EUA標準，亦即只要任一國產疫苗順利通過我國EUA審查，屆時可望不需再進行三期臨床試驗，就可直接在菲律賓施打。

▼聯亞預計月底解盲，並打算至印度展開萬人3期臨床試驗。圖為聯亞疫苗示意圖。



不只菲律賓，本刊掌握，東南亞其他國家包括越南、印尼、馬來西亞及泰國，也與高端接洽疫苗臨床試驗與採購，越南、印尼傾向讓高端在當地展開數百至千人規模的小型試驗，再採取「免疫橋接」（immuno-bridging）方式驗證效力；其中，越南衛生部轄下的國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）已與高端簽署合作備忘錄（MOU），印尼、馬來西亞及泰國也已加快洽談的腳步。

▼布局東南亞，高端去年11月已與越南衛生部的國家衛生暨流行病學研究所簽署MOU。



為何東南亞國家願意與台灣洽商疫苗合作，甚至直接採認我國的EUA？知情人士說，一是這些國家的疫情延燒，卻普遍搶不到國際大廠疫苗，二是冷鏈運輸技術的難題，mRNA疫苗都需超低溫（輝瑞／BNT攝氏零下70度Ｃ、莫德納零下20度Ｃ）保存，台灣的國產疫苗則是重組蛋白疫苗，只需2至8度Ｃ冷藏即可，不需特殊冷鏈系統，三是東南亞與台灣人種相近，有利研發更適合亞洲的疫苗。



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