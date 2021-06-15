孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款今開領　4步驟一次看懂

記者黃翊婷／綜合報導

紓困4.0第三波措施今日（15日）起開放申請，項目包括每人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，預計250萬人受惠，以及「勞工紓困貸款10萬元」，總計共計50萬個名額。

▲孩童家庭防疫補貼15日起開放上網申領，最快18日就能入帳。（圖／教育部提供，下同）

●孩童家庭防疫補貼

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「孩童家庭防疫補貼」經費共220.74億，預計250萬人受惠，15日上午10點起開放請領，9月30日截止領取，補貼對象為國小以下孩童（包含國小學生及學前嬰幼兒），以及國中、高中、五專前3年級的身心障礙學生。領取管道分為「行政院孩童家庭防疫補貼網」以及「實體ATM」，監護人只需要準備孩童的健保卡以及監護人的金融卡，免提佐證資料。

第一種領取方式「網路申請」，步驟如下：

1.進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」。

2.輸入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位的金融機構代號及帳號。

3.確認資料無誤，點選「確認送出」。

4.登記完成，18日起開放查詢帳號核驗及入帳情形。

第二種方式「實體ATM領取」，記得帶孩童健保卡號、父母或監護人提款卡、同一位父母或監護人身分證字號，步驟如下：

1、前往指定銀行ATM機台，全國中國信託、台新及國泰世華ATM。

2、插入提款卡、輸入密碼，選擇「 孩童家庭防疫補貼」，開放373家金融機構提款卡。

3、輸入父母或監護人身分證字號＆孩童健保卡號。

4、交易成功，領取現金，或撥打客服專線，將有專人為您服務，服務時間：週一至週日8:30-18:30，紓困振興專線1988、教育紓困專線02-7752-3766，和免付費專線0809-098001。

●勞工紓困貸款10萬元

勞工紓困貸款共計50萬個名額，貸款年限為3年，貸款利率為1.845％，前6個月免還本金、利息，第7個月開始還本金，第13的月後開始本利平均攤還。

申請資格：

年滿20歲的本國籍且有工作事實的勞工（若為軍、公、教無法辦理），沒有限制一定要投保勞工保險，沒有參加勞保者，有工作事實（工作收入）也可以申請，且108年個人各類所得總額在50萬元以下，或是憑109年扣繳憑單總額低於50萬元以下者才算符合資格。

何時開始辦理：

勞工紓困貸款在6月15日開始受理申請，勞工可以到開戶的銀行進行線上申請辦理。

申請所需資料：

勞工可上承貸銀行的勞工紓困貸款專區填寫「勞工紓困貸款申請資料」，以及上傳身分證正反面影本，如果是未投保勞保者需另外檢附工作收入證明。

想申請款者可到以下銀行進行申請，臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行 、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、渣打國際商業銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、聯邦商業銀行 、永豐商業銀行、玉山商業銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、 中國信託商業銀行、台中商業銀行、星展(臺灣)商業銀行、遠東商銀等以上銀行可進行線上申貸。

其餘還有，匯豐銀行、 瑞興商業銀行、陽信商業銀行、三信商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰銀行、花蓮二信、嘉義三信、金門信用、華泰商業銀行等銀行雖未提供線上，民眾可臨櫃進行申請。