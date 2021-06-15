這件事比洗手更重要　醫曝回家必做SOP：隨時警戒最難

▲醫師提醒，碰觸外界物品之後一定要徹底洗手，也要隨時警惕不要摸自己的眼、口、鼻。（圖／CTWANT提供）

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新冠疫情持續爆發，台灣本土病例已經破萬人，死亡人數也已經突破450例！疫情指揮中心宣示防疫重點是「決戰家戶」，因為家庭傳播率高達40~45%，一人確診幾乎全家中獎，但許多患者大嘆防不勝防，明明幾乎都宅在家，病毒到底從哪裡鑽進來？

感染科醫師整天與病毒搏鬥，自然風險更大，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，「我們醫院有一個專屬清洗空間，讓負壓隔離病房的同仁下班前可以先洗澡、換衣服，進行第一次的除汙。」回到家之後還要進行第二次除汙，此時就會換掉全身衣物，直接去洗澡。

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▲在人潮聚集的傳統市場中，不易維持社交距離，若又流汗沾溼口罩，便會降低防護力。（圖／CTWANT提供）

不只如此，難以立即清洗的日常用品，例如手提袋、背包等，則會固定放在一個獨立區域，與其他家人物品分開，也提醒家人不要觸碰。張凱音說，若因工作、採買物資需要外出，也可以固定使用同一個包包，然後比照辦理。國泰醫院感染科醫師崔可忠認為，洗手很重要，但更重要的是不要觸碰眼、口、鼻，尤其是當你沒有洗手的時候。

崔可忠認為口罩、維持社交距離是預防感染的關鍵，但有時百密仍不免有疏漏，再加上許多人根本沒有任何症狀，病毒就這麼悄悄地溜進家家戶戶之中，就連醫師也可能無法察覺。

▲YouBike上的握把可能有許多凹痕與汙垢，因此會影響噴灑酒精的消毒效果， 不如騎乘之後消毒雙手更安全。（圖／CTWANT提供）

崔可忠透露，醫護人員都會定期篩檢，前陣子一位急診同事竟意外確診，但明明已經做好萬全的防護措施，為何還會染疫？「一定是某個時刻輕忽，不乾淨的雙手觸碰到眼口鼻！」隨時保持警戒，正是防疫最難的部分。

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