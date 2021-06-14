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新北疫苗明開打！85歲以上、在籍者優先　接種流程看這裡

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市疫苗接種流程。（圖／新北市政府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市獲配8.3萬劑日本的捐贈AZ疫苗，15日起將優先為設籍的85歲以上長者施打。根據接種流程，民眾需攜帶身份證、健保卡到指定施打地點報到，領取號碼牌、填寫表單後，接著由醫師進行健康狀況評估，再進行施打。接種完成後，需留觀休息15分鐘，若先前接種曾發生急性過敏反應，則要留觀至少30分鐘。

新北市將採分區、分里、分時段來施打，新北市長侯友宜14日在防疫記者會中重申，只要有秩序，「85歲以上的在籍長者都可以打得到」，至於不在籍長者也不用擔心，會視明天施打量的狀況，在可控制範圍內，按照指定時間協助施打，侯友宜表示，依順序是85歲在籍者優先施打，再輪到85歲以上的不在籍者，都施打完畢後，接著才會往下打到84歲的在籍者。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

新北市政府規劃21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站、200隊機動接種隊，共約276處可接種疫苗。衛生局提醒，接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫，或是疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等反應，「通常輕微並於數天內消失。」

另外，接種後可能有發燒反應，約48小時可緩解，「如持續發燒超過48小時或出現其他嚴重過敏反應，應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，請醫師進行通報。」

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

侯友宜也提醒，長輩的施打求穩求安心、不求快，長輩除可在合約醫療院所及衛生所施打疫苗，更有「接種大巴」由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。此外，針對住宿型長照機構及洗腎病患，新北市成立疫苗接種機動隊提供專業服務，呼籲長輩分批接種降低群聚風險。

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