「都是They的錯」　台灣基進批柯文哲：為自己批評市民

▲台北市長柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全台高齡長輩開始接種疫苗，開打首日各地出現不同狀況，北市現場排隊人潮眾多，柯文哲也向民眾喊話「幾點到就幾點來，節省你排隊時間」，台灣基進針對台北、高雄做比較，評論「陳其邁為市民批評局長，柯文哲為自己批評市民」，也能從縣市首長對待高齡者的態度，就可看出這城市是否能成為全齡友善城市。

▲台灣基進新聞部副主任陳子瑜（上圖左）、台灣基進組織部主任李雨蓁 。（圖／翻攝臉書）

高齡長者施打疫苗首日，台北跟高雄都分別傳出市長不滿、批評的狀況，但新聞部副主任陳子瑜表示，批評的對象跟目的卻大不相同，陳其邁至漢神巨蛋現場，發現市府團隊在社交距離跟座位安排上有不足之處，直接把新聞局長跟衛生局長叫過來罵，要求立刻改進。反觀柯文哲到信義國中視察，面對現場同樣有排隊的狀況，卻是在抱怨「早來也不會給你早打，這麼早來排隊幹什麼？」

陳子瑜認為，現場如果有疏失，市府一定要負起主要責任，因為人民是依循政府的指示在行動，因此市府的做法，要能夠有效解決現場的狀況。然而，柯文哲的做法，代表他覺得現場的狀況，不是台北市府的責任，而是市民的問題，換言之「都是They的錯」，市府不用做任何特別處理。

組織部主任李雨蓁提出，透過執政者針對高齡者疫苗施打的規劃，就可以很明確看出這座城市是否對高齡者或弱勢友善。從預約制度上來看，柯文哲眼中的智慧城市，就是叫長輩自行上網預約，真正的智慧，是你能夠針對不同年齡層、不同族群去量身設計符合他們需求的政策措施。

李雨蓁說，台北市政府從昨天已經傳出很多災情，比如預約系統沒有輸入姓名，以至於醫護要自己找病歷比對姓名，又或者高齡者找里長幫忙預約，結果簡訊全部傳到里長手機裡，因為沒有名字根本不知道是要通知哪一位高齡者等等，呈現高齡者和基層醫護都自求多福的狀態。

時間對我們來說完全沒用！

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