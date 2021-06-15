紅火蟻「攻擊性、毒性超強」被咬如火灼燒！　專家提醒：看到要遠離

▲紅火蟻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

新北市淡水區漁會48歲理事長鄭康忠，今（15日）傳出日前現勘聯外道路規劃，疑似被紅火蟻咬到，引發休克，最後送醫仍宣告不治。桃園區農業改良場提醒，長者、小孩和糖尿病患者3類人要特別注意被咬後的處理。農委會呼籲，紅火蟻具有毒性，人體觸碰到易引發身體不適，「只要發現可疑螞蟻或隆起蟻丘，切記要遠離且勿破壞。」

由於各地都有紅火蟻案例，至於要如何辨別被紅火蟻入侵，農委會說明，可以觀察蟻丘高度是否有超過10公分，巢內是否有蜂巢狀結構，或受到干擾時是否有大量螞蟻湧出蟻巢，若只在庭院發現，可利用藥劑等方法處理，並在建築物四周使用特效性藥劑，若蟻巢出現在屋內，則可跟隨覓食蟻道，將藥劑注入巢中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳巧燕說，紅火蟻入侵至今算是立足，現在要思考的是如何「共存」。（圖／桃園區農業改良場提供）



桃園場作物環境課助理研究員陳巧燕受訪表示，紅火蟻已入侵台灣16年，是最麻煩的害蟲，桃園市為最嚴重疫區，其他區域包括新竹縣市、苗栗縣、新北市淡水、貢寮及金門縣，台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣也會零星的發生，危害擴散的範圍已不是只有農田，場域廣泛至道路植栽、居家環境、公園綠地等都有。

陳巧燕說，紅火蟻入侵至今算是立足，現在要思考的是如何「共存」 ，要特別注意的是該蟲「攻擊性很強」，特性是如果碰到蟻巢、有土的地方，就會像蜜蜂一樣有區域性概念攻擊人類，因此都會建議農民到田裡要穿雨鞋。

▲農委會呼籲，發現可疑螞蟻或隆起蟻丘遠離勿逗留，也不能破壞蟻丘。（圖／桃園區農業改良場提供）



陳巧燕提到，因紅火蟻腹部螫針，其分泌之毒液含有毒蛋白，若被叮螫皮膚後會有火灼傷般疼痛感，被螫處形成白色膿皰，具過敏體質者會因其毒液產生過敏性反應，出現臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、胸痛、說話困難模糊及麻痺等反應，嚴重者甚至會引發過敏性休克而造成死亡，造成農事操作之安全問題。陳巧燕特別提醒，行動不方便、糖尿病患者及老人小孩，還有喝醉酒的人，都要多加注意，由於有時這類人被咬到第一時間難察覺，反而會造成後續處理的麻煩。

農委會提醒，萬一被入侵的紅火蟻叮咬後癢得不得了，症狀輕微，可先將患部冰敷處理，並用肥皂與清水清洗後儘速就醫。嚴重有過敏反應，則應立即就醫不可延誤。另外，不可抓揉叮咬處，以免抓破膿包或皮膚而引發細菌感染。

▲桃園場表示，紅火蟻已入侵台灣16年，是最麻煩的害蟲。（圖／記者郭世賢翻攝）



農委會最後呼籲，天氣愈來愈熱，只要發現可疑螞蟻或隆起蟻丘遠離勿逗留，也不能破壞蟻丘以免擴散危害自身安危，發現可疑螞蟻可撥打免費專線0800-095-590 紅火蟻中心通報。