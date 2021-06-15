讓長輩安心又放心　台南市社會局安排交通接送高齡長者施打疫苗

▲台南市社會局為服務高齡長者方便施打疫苗，15日開始，安排37輛復康巴士及46輛日照專車，為37區85歲以上長者提供貼心接送服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為服務高齡長者方便施打疫苗，於15日開始，社會局安排37輛復康巴士及46輛日照專車，為台南市37區85歲以上長者提供貼心接送服務。

黃偉哲市長表示，交通接送專車不用預約，社會局依各區85歲以上長輩人數，分配2至3輛專車及輪椅至各區公所駐點服務，由區公所、里幹事或里鄰長主動通知符合施打資格之長輩，於指定時間、地點就近接受疫苗施打，提供立即性接送服務，讓長輩安心又放心。

社會局長陳榮枝表示，台南市至5月底，各區85歲以上約有35873人，為服務高齡長者，已調派37輛復康巴士、46輛長照交通車（其中包含17輛無障礙接送車），供各區公所作為接送長者施打疫苗使用，除了有54台可供輪椅上下車之無障礙接送車外，每台車均配有2台輪椅，供行動不便之長者使用。另外，社會局安排37名社工人員支援接送服務，並備有109輛復康巴士隨時可支援接送。

黃偉哲市長表示，針對85歲以上長者，區公所會派專人接送，以減少長輩施打疫苗之不便。黃偉哲市長並強調接送專車不需預約，由區公所主動通知符合施打資格之長輩，定時定點就近施打疫苗，希望讓長輩都能安心順利完成疫苗接種，若民眾對交通接送服務有相關疑問，可洽戶籍地區公所詢問。

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