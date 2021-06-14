蔡壁如曝端午連假快篩站現況　「疫情並沒有好轉」

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

前往第一線支援的民眾黨立委蔡壁如，13日在臉書透露端午連假第二天，高速公路上還是出現返鄉人潮，知道大家都悶久了，想要有個透氣的出口，但她在快篩站看到的情形是，「疫情並沒有好轉，我們沒有放鬆的本錢」。

蔡壁如指出，疫情初期，多是個別的人來篩檢，到後來變成一家人快篩，常常是其中有一個人陽性，一起來的家人也是陽性，然後就全部住到防疫旅館或是專責醫院，在快篩站常遇到讓「醫療」也很為難的事件，現在用醫療解決社會問題，成本太大。

蔡壁如提到，一個老人家和看護一起來快篩，結果老人家陰性，但看護陽性，怎麼辦？按照流程？老人家應由家人帶回家，並做好自我健康監測，但家屬不敢就這樣把老人家接回去，因為不知道老人2天後的PCR結果如何，只能讓老人和看護直接收住院。

蔡壁如還說，來快篩站做快篩的民眾最常問幾個問題，「我快篩陰性，表示我很健康，不用居家健康監測？」、「我快篩陽性，沒有症狀，我可不可以在家自我健康監測？」、「我快篩陽性，沒有症狀，為了安全起見，我要去住加強型防疫旅館？」、「我快篩陽性，常聽到社區有隱形缺氧個案，我要去住院，才安全？」為了回答這些問題，她做了一張「社區快篩站流程圖」，按著這個流程圖能找到答案。

▼社區篩檢站快篩個案處置流程。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

