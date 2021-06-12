匡列者到花蓮月台「人與人連結」快篩？台鐵局澄清：只開放旅客使用

▲台鐵花蓮站設快篩站，讓端午返鄉旅客進行快篩。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉、李宜秦／台北報導



為避免回鄉旅客成破口，花蓮縣府、衛生局在台鐵花蓮站設快篩站，讓端午返鄉旅客進行快篩，不過，PTT上被台鐵員工爆料，「匡列者到人與人不斷連結的車站快篩？」對此，台鐵局花蓮段澄清，快篩站設在B月台，只開放給到站旅客使用，推測是有民眾看到報導，以為車站快篩站也可使用，才會跑來站內快篩。

PTT上有台鐵員工爆料，花蓮縣長希望對搭車旅客進行快篩，卻又讓衛生局者把匡列接觸者引導至車站，最扯的是，竟然連被匡列為接觸者的某生活用品店員工（約9位）也被衛生局叫到車站裡快篩，直言「你們真的知道自己在做什麼嗎？」怕的是自己和同事在不知情狀況下接觸過匡列者。

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▲為避免回鄉旅客成破口，花蓮縣長徐榛蔚、衛生局在台鐵花蓮站設快篩站，讓端午返鄉旅客進行快篩。（圖／花蓮縣政府提供）

快篩站原先設置在車站廣場，之後卻被移到月台上，未料昨（11日）有多名民眾跑進車站內，表示衛生局要他們到車站做快篩，其中部分民眾和匡列接觸者成功進入，台鐵員工氣炸，把匡列接觸者引導到「人與人不斷連結」的車站內，直批「花蓮縣政府你們太扯了吧？同仁還要冒險擋下來安撫，重點是其中還有一位味覺已經喪失的人」。

台鐵員工說，後來站長直接下令只限到站旅客才能做快篩，同時也跟衛生局長反映；但衛生局長現在又說，可是現在車站又有好幾位接觸者來到車站，表明說他們也接到了衛生局通知前來做快篩，有人得知我們不開放外人進站快篩，現在還在出口鬧，同仁們還要冒險擋下來安撫。

台鐵員工說，後來車站主管聯繫到衛生局的科長過來到車站快篩站坐鎮處理「只希望能釐清到底是誰下達通知的」，感嘆，長時間在車站裡工作風險已經很大了，拜託不要把更多風險帶進來了。

對此，台鐵局花蓮段澄清，快篩站設在B月台，是在管制區內，只開放給到站旅客使用，一般民眾必須到衛生所等快篩，推測是有民眾看到報導，以為車站快篩站也可使用，才會跑來站內快篩。

台鐵局表示，向衛生所反映後，衛生所也說沒有通知民眾來車站快篩，可能是民眾有所誤解，目前已向台鐵出口人員交待，遇到一般民眾若來快篩，必須向他們說明後請他們至衛生所快篩。