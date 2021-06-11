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台東警分局新建大樓好事多磨終啓用　饒慶鈴恭賀贈禮盒

▲斥資新台幣約1億4700萬元新建的台東警察分局位於台東公園內，目前積極申辦綠建築標章。（圖／台東縣警察局提供，下同）

斥資新台幣約1億4700萬元新建的台東分局位於台東公園內，目前積極申辦綠建築標章。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長饒慶鈴11日參觀台東分局新建辦公大樓，並贈送蘋果禮盒慰勞防疫期間辛苦的員警，祝大家「平平安安」及端午節前快樂，希望全新的辦公環境，除能砥礪基層員警工作士氣外，亦期許未來能給予縣民更優質的服務以及創造更好的治安成效。

台東分局新駐地位於台東公園內，於2017年經過都市計畫機關用地變更審議通過後，於2018年7月1日開工，終於在今年3 月15 日竣工，5 月26 日完成搬遷，斥資新台幣約1億4700 萬元，目前積極申辦綠建築標章。

▲斥資新台幣約1億4700萬元新建的台東警察分局位於台東公園內，目前積極申辦綠建築標章。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼端午佳節將近，饒慶鈴感謝分局防疫期間的辛苦並致贈水果禮盒預祝警察同仁端節愉快。

饒慶鈴表示：「台東分局興建工程可說是一波三折啊！」，興建過程經歷了好幾個局長、分局長，真是好事多磨，原來的警察分局大樓啟用至今，已陪伴守護台東市民走過40 個年頭，為提供更好的服務品質，在縣府、議會及社會各界支持下辦理廳舍遷建，終於在今年3 月15 日竣工，同仁也在最近進駐辦公，希望除了提供同仁更優質的辦公環境，提升行政效能，也給台東鄉親更加值的服務，良好的洽公環境，期許台東分局可以繼續努力。

▲斥資新台幣約1億4700萬元新建的台東警察分局位於台東公園內，目前積極申辦綠建築標章。（圖／台東縣警察局提供，下同）

饒慶玲同時感謝分局三級警戒期間，全力投入各項防疫工作，包括複查轄區違規營業場所（迄今查獲7 件）、勸導取締民眾佩戴口罩。宣導停止戶外10 人以上、室內5 人以上群聚，查察散播假消息，加強轄內醫療院所安全，防止醫療暴力行為發生等。為了保障第一線執勤員警的安全，將積極為分局爭取各項防疫物資及疫苗接種，保障同仁執勤安全。

端午佳節將近，饒慶鈴除了預祝辛苦的警察同仁佳節愉快，但也不忘呼籲鄉親暫時不要返鄉、也請遊客暫時不要到台東旅遊，如果您有重要的事一定要返鄉，必做好個人防護，配合至車站、機場等快篩站檢驗，保護自己也保護家人。

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