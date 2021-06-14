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居家猝死頻傳！蔡壁如教你血氧太低這樣做　「早中晚測一下」

▲▼民眾黨「 對嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例態度」記者會 邱臣遠 賴香伶 蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠疫情爆發以來，經常傳出居家猝死的案例，像是是旅行社傳媒總監、電視台攝影師，就連接種過疫苗的三重基層診所醫師也猝死。護理師、民眾黨立委蔡壁如指出，和「隱性缺氧」有關，最好早午晚，只要想到，就測一下。

蔡壁如14日表示，好多人問什麼是「隱性缺氧」？在醫院的時候，有專門的儀器，但居家也有簡單的方式可以快速預防，就是血氧監測儀，也就是「金手指」，現在不管是醫院或是加強版的防疫旅館，都配有「金手指」，提供確診者使用，它是透過紅外線穿透的原理，偵測出人體血氧的飽和度。

蔡壁如指出，正常人血氧濃度範圍是96至99%之間，利用紅外線穿透、折射，可以偵測到手指頭微血管的脈動，算出心跳，一般而言，成人的心跳在60至90之間是正常值，透過金手指，就可以隨時看到自己的心跳和血氧%。

「如果量到自己的血氧太低，怎麼辦？」蔡壁如說明，假設測到的數據是90%以下，或比原先的數值低3至4%，先看一下是不是自己的手指頭太冰涼使得微血管的流動不好，換根手指頭再量一遍，若還是太低，就把窗戶打開，讓空氣流通，深呼吸之後，再測一遍，若血氧可以上來，就保持室內空氣流通。

蔡壁如強調，若3至5分鐘之後再測，還是低於90%以下，一定要打電話找1922，「我要在這裡強調，最好早、午、晚時間，甚至是只要想到，就拿出來測一下，先確認自己的手指頭不要太冰涼或是有傷口，一旦低於90%以下，就請1922派救護車來，把你接到醫院。 」

蔡壁如說，隱性缺氧不是唯一造成新冠患者猝死的原因，這麼猝不及防，而且發生在為數不少平常健康良好的人，除了隱形缺氧，德國的研究，猝死後解剖給了一個線索，解剖資料顯示，12位猝死病患中，有4位（1/3）肺栓塞是直接死因，雖然這個研究樣本小，但是足以提供很深的臨床啟示。

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