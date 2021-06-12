屏東縣工業區大快篩！3759移工19陽性　15業者沒來縣府訪查防疫執行

▲新園移工快篩站 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣設置6處移工快篩站，共有137家企業廠商參與，快篩3759人，其中3740人呈陰性，19人呈陽性，陽性率為0.5%，後送採驗PCR均為陰性。

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▲▼移工快篩站。

國內傳出移工群聚染疫事件，考量疫情趨勢和企業需求，縣長潘孟安第一時間下達指示，要在最快速的時間內協助各廠商完成移工快篩，降低群眾染疫的風險，從6/8下午至6/11共進行3.5個工作天。

這次篩檢主要針對聘僱20位以上移工的業者，有15家企業未參加，合計聘僱移工人數共605人。縣府表示，業者多數認為本身管理妥適，不會有移工外出染疫的情事，雖經勸說仍未配合篩檢，未來一定會加強訪查，避免成為防疫破口。

潘縣長表示，該6個篩檢站跨公、私部門合作，其中屏東科技產業園區站則是這六個站中，每日篩檢人數最多的點，要整合、動員的工作人員，特別感謝屏東科技產業園區、內埔工業區、屏南工業區派員進行設置地點及篩檢活動的各項行政協助。

他呼籲，快篩結果陰性仍應徹底遵守相關防疫原則，切勿輕忽。病毒不會選國籍，也不會選人，雇主要多關心移工的動態與交友，宣導移工休假不要移動到外縣市、不要群聚，共同防疫。

縣府勞青處也將持續入廠宣導及訪查，並持續多國語言宣導移工防疫訊息，並依照勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」要求雇主強化防疫量能，以落實防疫管理。

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