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法逾3千萬人接種第一劑碰人數天花板　18至29歲僅7％完成接種

▲▼法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

▲法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電

法國政府今天正式宣佈，已達成3000萬法國人接種第一劑疫苗目標，比預期還早3天，目前第一劑覆蓋率為45%。然近日也發現新增施打人數停滯，專家擔心已出現疫苗玻璃天花板。

總理卡斯特克斯（Jean Castex）在推特上寫道：「目標達成！謝謝所有協助疫苗施打的人，因為有你們，我們將戰勝病毒。」

近半數法國民眾已經接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，第一劑施打率為45%，其中有半數已經完成第二劑施打。

以年齡層區分，75歲以上長者施打率最高，71%已完成接種，83%部分接種；65-74歲第二，31%完全接種，68%部分接種。施打率排名最後的是18-29歲年齡層，7%完全接種，33%部分接種。

儘管有人是因為擔憂病毒而施打疫苗，但也有人是希望能重拾自由，例如獲取疫苗護照以便旅遊，或在暑假和家人團聚。

另外，法國疫苗時程也將啟動下一階段，就是從6月15日開始，施打對象將擴大至12-17歲年齡層，有意願的未成年人可以在家長同意下施打輝瑞疫苗。

法國政府也擔心，「現在年輕人會願意為夏天出遊而去打疫苗，但之後呢？」

儘管數字看起來亮眼，但「玻璃天花板」一詞近日也開始出現，因為專家發現自過去幾週以來，年長者與高風險者的施打速度都慢了下來。目前糖尿病患與心血管高風險者的接種率都只有近66%，肥胖患者更只有47% 施打疫苗。

同時，法國當局指出，接種中心的預約人數也一再下滑。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日在德龍省（Drôme）餐飲學校拜會時對此表示關切，他呼籲要「保持動員」，因為「疫苗是讓我們脫離疫情的唯一方法」。

尤其在7月中以後，暑假正式上路，且許多接種中心也會關閉，因此疫苗施打率恐怕會持續減少。

為衝破玻璃天花板，有些國家開始採取不同作法。例如美國會贈送禮物、彩券，吸引尚未施打者，或者讓完成疫苗接種的民眾不必再戴口罩。

以色列則一直大力宣傳，以色列疫苗覆蓋率為全球最高之一，但自從3月底後，疫苗接種人數也處在高原期，覆蓋率很難突破65%關卡。

目前法國採取主動出擊策略，政府與地方民間單位合作，主動接洽年長者或獨居人士，協助他們接種疫苗。此外，還有疫苗救護車與到府接種等措施。

自9日開始，法國民眾又離正常生活更進一步：餐廳開放50%座位內用、健身房、遊樂園、電影院、劇院與美術館也都再次營業，宵禁從晚上9點調整為晚上11點。解封最後一步則訂於6月30日，屆時宵禁將完全取消。

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