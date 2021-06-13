何時可恢復正常生活？　台大醫曝「疫苗施打率」：大家撐住

▲全台三級警戒持續，台北街頭空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大仁醫施景中表示，疫苗開始施打了，到底何時可以恢復正常生活，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%以上，就有機會壓平曲線了，大家撐住。」

施景中12日在臉書發文，分享一名網友發表在「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」的文章。他說，有熱衷外電翻譯的朋友，找到摩根大通6/11、根據公開資訊，做出一份關於新冠肺炎及疫苗施打率的報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼近日民眾施打AZ疫苗情形。（圖／記者李毓康攝）



施景中指出，報告內很多重點，原PO挑兩個圖來分享，包括「疫苗施打率」和「每百萬人確診數的7天平均」；施打西方疫苗包括輝瑞、莫德納、AZ的國家，如荷蘭、英國、瑞典、法國、以色列全部在施打到一定程度後，確診數明顯下降，曲線一致非常漂亮地下滑。

施景中表示，施打中國國藥疫苗的國家，如塞席爾、馬爾地夫、巴林、阿根廷、智利、匈牙利，「原PO說，這是哪個小孩在塗鴉？」根據圖片，每條曲線上上下下，有如在畫畫。

施景中說，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%以上，就有機會壓平曲線了，大家撐住，當然還有很多因素會影響」；新聞也有聽到，有人計劃揪團，要包機到美國和中國打疫苗的，可以先參考一下。