高雄AZ疫苗獲配量全國第二　民進黨立委林淑芬替新北重災抱不平

▲林淑芬。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波66萬餘劑昨起開始配送地方政府，中央流行疫情指揮中心12日晚間公布全台分配數量以及分配原則公式，並指出高雄市分配到的9.01萬劑疫苗，要扣掉國軍專案使用的1.01萬劑，因此從全國獲配最多疫苗的縣市，搖身變成第二，低於新北的8.3萬劑。不過，對於中央分配疫苗方式，民進黨立委林淑芬認為有不足之處，應考量如何讓重災區疫苗覆蓋率提高以減災，減少重症、死亡率。

林淑芬12日晚間在臉書表示，「我必須呼籲，中央要看到新北確診人數、死亡人數從這波疫情以來一直居高不下的困境，尤其新北市在70歲以上的死亡人數更是高過其他縣市甚多，懇求指揮中心之後的疫苗分配，下一波滾動式檢討時，要思考一點，就是讓重災區疫苗覆蓋率提高以減災，減少重症、死亡率的防疫策略要納入考量。」

其實，高雄市衛生局12日上午表示，已接獲中央配送9.01萬劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對前五類人員優先施打。

高雄獲配9.01萬劑疫苗為是全國最多，比疫情最嚴峻的新北市獲配更多疫苗，引起熱議。

新北市長侯友宜下午記者會上表示，記得疫情指揮中心曾說過，疫苗分配上要有中高風險戰略部署思維，但為何這樣分，「大家可以去問疫情指揮官怎樣部署思維，大家可以去請教，我希望他們的戰略思維，能讓我們清楚知道。」

疫情第二慘重的台北市，市長柯文哲表示，分配到7萬劑疫苗，但其中有1.2萬劑是中央寄放要給特定人士施打，因此實際可支配的數量為5.8萬劑；而因為疫苗數量不夠讓75歲以上至85歲的長者施打，柯文哲也表示抱歉。

到了晚間，高雄衛生局修正回應，強調高雄市獲配的9.01萬劑疫苗，其中1.01萬劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。「高雄市政府獲配疫苗數量共計8萬劑」。

接著，指揮中公布全台分配數量，並透露分配原則公式是依照4族群一定比例分配，再扣除已經取得莫德納疫苗，結果顯示，新北取得8.3萬全台最多，高雄8萬劑排第二，台北、台中則有7萬劑，並列第三。

對於高雄取得9.01萬劑疫苗，指揮中心發言人莊人祥說明，是包含提供國軍專案使用的1.01萬劑，實際領取為8萬劑；國軍屬於第七類接種對象，採專案分配，高雄算是幫軍方收當地1.01萬數量。

至於柯文哲稱1.2萬劑是中央寄放要給特定人士施打，莊人祥說，這1.2萬劑中也有包含中央的防疫人員。

▼66萬餘劑疫苗全台各縣市分配數量及計算公式。（點圖可放大／指揮中心提供）