　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄AZ疫苗獲配量全國第二　民進黨立委林淑芬替新北重災抱不平

▲林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）

▲林淑芬。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波66萬餘劑昨起開始配送地方政府，中央流行疫情指揮中心12日晚間公布全台分配數量以及分配原則公式，並指出高雄市分配到的9.01萬劑疫苗，要扣掉國軍專案使用的1.01萬劑，因此從全國獲配最多疫苗的縣市，搖身變成第二，低於新北的8.3萬劑。不過，對於中央分配疫苗方式，民進黨立委林淑芬認為有不足之處，應考量如何讓重災區疫苗覆蓋率提高以減災，減少重症、死亡率。

林淑芬12日晚間在臉書表示，「我必須呼籲，中央要看到新北確診人數、死亡人數從這波疫情以來一直居高不下的困境，尤其新北市在70歲以上的死亡人數更是高過其他縣市甚多，懇求指揮中心之後的疫苗分配，下一波滾動式檢討時，要思考一點，就是讓重災區疫苗覆蓋率提高以減災，減少重症、死亡率的防疫策略要納入考量。」

其實，高雄市衛生局12日上午表示，已接獲中央配送9.01萬劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對前五類人員優先施打。

高雄獲配9.01萬劑疫苗為是全國最多，比疫情最嚴峻的新北市獲配更多疫苗，引起熱議。

新北市長侯友宜下午記者會上表示，記得疫情指揮中心曾說過，疫苗分配上要有中高風險戰略部署思維，但為何這樣分，「大家可以去問疫情指揮官怎樣部署思維，大家可以去請教，我希望他們的戰略思維，能讓我們清楚知道。」

第二慘重的台北市，市長柯文哲表示，分配到7萬劑疫苗，但其中有1.2萬劑是中央寄放要給特定人士施打，因此實際可支配的數量為5.8萬劑；而因為疫苗數量不夠讓75歲以上至85歲的長者施打，柯文哲也表示抱歉。

到了晚間，高雄衛生局修正回應，強調高雄市獲配的9.01萬劑疫苗，其中1.01萬劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。「高雄市政府獲配疫苗數量共計8萬劑」。

接著，指揮中公布全台分配數量，並透露分配原則公式是依照4族群一定比例分配，再扣除已經取得莫德納疫苗，結果顯示，新北取得8.3萬全台最多，高雄8萬劑排第二，台北、台中則有7萬劑，並列第三。

對於高雄取得9.01萬劑疫苗，指揮中心發言人莊人祥說明，是包含提供國軍專案使用的1.01萬劑，實際領取為8萬劑；國軍屬於第七類接種對象，採專案分配，高雄算是幫軍方收當地1.01萬數量。

至於柯文哲稱1.2萬劑是中央寄放要給特定人士施打，莊人祥說，這1.2萬劑中也有包含中央的防疫人員。

▼66萬餘劑疫苗全台各縣市分配數量及計算公式。（點圖可放大／指揮中心提供）

▼66萬餘劑疫苗全台各縣市分配數量。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」　老公提告結果傻眼
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

端午前夕菜市場人潮明顯少一半　侯友宜突襲檢查

東吳1住宿生確診！同宿74人快篩全陰性　PCR結果出爐

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣：指揮中心應以重災區減災為考量

分流做半套、疫苗施打一團亂　他建議柯文哲：效法徐耀昌、林姿妙

韓國瑜憤怒了！中央為疫苗不夠該道歉　「高官應帶頭打國產」

新北3.4萬名長照機構、洗腎患者率先打疫苗　侯友宜：一週施打完畢

江啟臣：國產疫苗應比照國際做三期試驗　「我願做受試者」

朱學恒酸周玉蔻「活跳跳充滿電力」　爆台電限制性招標

「這一刻我們都是萬華人！」北市議會國民黨團：陳時中、石崇良下台

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

端午前夕菜市場人潮明顯少一半　侯友宜突襲檢查

東吳1住宿生確診！同宿74人快篩全陰性　PCR結果出爐

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣：指揮中心應以重災區減災為考量

分流做半套、疫苗施打一團亂　他建議柯文哲：效法徐耀昌、林姿妙

韓國瑜憤怒了！中央為疫苗不夠該道歉　「高官應帶頭打國產」

新北3.4萬名長照機構、洗腎患者率先打疫苗　侯友宜：一週施打完畢

江啟臣：國產疫苗應比照國際做三期試驗　「我願做受試者」

朱學恒酸周玉蔻「活跳跳充滿電力」　爆台電限制性招標

「這一刻我們都是萬華人！」北市議會國民黨團：陳時中、石崇良下台

漲漲漲！新冠疫情爆發　食物通膨時代即將來臨

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

湖北菜市場氣爆「搜救出144人」　省長趕往現場「民眾排隊捐血」

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

許含光迎28歲生日　魏如萱揪同門「群聚」獻壽桃開趴！

法網／卡雷茨科娃奪冠　女單戰國14年0人衛冕、連兩年非種子封后

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

萬華被汙名！林昶佐發文被嗆雙標：下次選舉看著辦

清早替老父預約疫苗被卡　北市網友嘆：別縣市都發通知單

上海復星：台灣買BNT必須透過我們

東吳1住宿生確診　同宿74人PCR全陰

高雄AZ疫苗獲配量全國第二　民進黨立委林淑芬替新北重災抱不平

趙少康挺連戰：希望活下去何錯之有？

高雄下午開打疫苗　他酸柯P「看好了只示範一次」

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

懶人包／疫苗來了！北市規劃「85歲長者先行」

高雄9.01萬劑疫苗要扣「國軍專案」　國民黨：不是只高雄有專案

物流、救護車卡高速公路！林佳瑋狠酸「嚴格匝管」

疫苗配發公告曝光　指揮中心9日就公布

游淑慧：北市確診者應向這3人訴求國賠

高雄AZ比台北多　藍委：要南北敵視？

更多熱門

相關新聞

趙少康挺連戰：希望活下去何錯之有？

趙少康挺連戰：希望活下去何錯之有？

資深媒體人周玉蔻在臉書爆料，連戰夫婦在北投某醫院打疫苗，再度引發政壇的特權疫苗爭議。同為媒體人的趙少康對此在臉書上發文力挺連家，只是希望好好活下去，何錯之有？政府不解決疫苗短缺問題，反而檢討為了活命打疫苗的人。

高雄領9萬100劑　1萬100劑用在這

高雄領9萬100劑　1萬100劑用在這

高雄9.01萬劑疫苗要扣「國軍專案」　國民黨：不是只高雄有專案

高雄9.01萬劑疫苗要扣「國軍專案」　國民黨：不是只高雄有專案

台南市大型疫苗接種站清消已完成

台南市大型疫苗接種站清消已完成

疫苗配發公告曝光　指揮中心9日就公布

疫苗配發公告曝光　指揮中心9日就公布

關鍵字：

林淑芬疫苗新北指揮中心AZ

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面