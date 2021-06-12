趙少康挺連戰：希望活下去何錯之有？　不解決疫苗檢討想活命的人

▲趙少康在臉書發文力挺連戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人周玉蔻在臉書爆料，連戰夫婦在北投某醫院打疫苗，再度引發政壇的特權疫苗爭議。同為媒體人的趙少康對此在臉書上發文力挺連家，只是希望好好活下去，何錯之有？政府不解決疫苗短缺問題，反而檢討為了活命打疫苗的人。

趙少康發文指出，已經罹癌的85歲老父，按照醫囑打AZ疫苗，跟「孝不孝」有什麼關係？希望好好活下去何錯之有？

趙少康強調，我當媒體人、政治人數十年，很清楚媒體人的每一句話都是一柄利刃，「禍不及家人」更是做人的良心與批判尺度，可以就事論事，但不該人格侮辱，更不該為了衝聲量挑撥階級鬥爭，甚至揭露病史等隱私。

▲趙少康認為，連戰打疫苗只是想活下去，政府不解決疫苗，反而檢討想活命的人。（圖／記者屠惠剛攝）



趙少康認為，政府不解決疫苗短缺問題，反而檢討為了活命打疫苗的人，「打疫苗」在台灣彷彿成為獵巫運動，打了就被抓出來批鬥，但是打疫苗確保自身健康明明是基本人權，錯的是沒有提供足夠疫苗、病毒檢驗設備、藥品，保護國民生命財產的失職政府。

趙少康痛批，民進黨以及側翼一面讓台灣疫苗荒，一面批鬥打疫苗的人極盡撕裂社會之能事，「到底要傷害這個國家到什麼境界，你們才甘心？」

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