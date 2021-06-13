懶人包／疫苗就位！新北3階段施打　首波3.4萬高風險群6／18打完





▲施打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內實施三級警戒已二度延長，若要恢復正常生活，唯一途徑就是大規模接種疫苗達到群體免疫終結疫情。因此，以新北市人口計算，達到70%的疫苗接種率，需有282.1萬人每人2劑，共需564.2萬劑。

新北目前累計獲14.9萬劑疫苗 9800劑莫德納限醫護施打

衛福部3度配發疫苗，第1次為1.8萬劑，第2次為3.9萬劑，已經全數打完，第3次為8.3萬劑，昨日開打。至於僅限醫護施打的莫德納疫苗，新北17間專責醫院獲配9800劑，累計14萬9800劑。

國內此波COVID-19疫情主要是英國病毒變異株引起，不僅傳染力強，高齡的重症率更是達到近20%，尤其高齡長者容易有心肺慢性疾病，對新冠病毒抵抗力低且易受感染發病，而洗腎患者必須經常在醫院，染疫風險大增，為了儘速協助施打疫苗，新北市12日上午獲配疫苗後，立即配送到全市各長照機構及洗腎機構展開施打。

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗中，新北市獲配8.3劑，以最高風險的長照機構與洗腎患者為首波施打對象，昨日疫苗送達後，下午已由各區衛生所安排200隊「機動接種隊」分別進入機構施打。

針對目前新北市疫苗施打進度，第一、二、三類人員中，有2萬醫護尚未施打，最新被納入第三類的長照機構照顧者及受照顧者、75歲以上長者及洗腎患者共有25萬。

其中，長照機構住民與照顧者造冊共3.4萬人，75歲以上長者共2.2萬，將來由里長一一通知接種訊息，自行至21間合約醫院、29區衛生所或接種站施打。

新北疫苗施打規劃3階段 依風險緊急程度排序

第1階段：依疾管署造冊依疾管署造冊人數，新北市住宿型長照社福機構計2萬7,108人，洗腎病患1萬1,895人。由於部分長照機構延至第二階段，機動接種隊昨日開始進入機構服務，預計6月18日前完成3.4萬人施打。85歲以上長者約5.3萬人，以及第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人，於6月15日開始施打。

第2階段：居家式及社區式長照機構住民及工作人員約1.2萬人，80-84歲長者約6.1萬人，第一類至第三類醫事、防疫人員高接觸風險者約5,000入，共7.8萬人。

第3階段：75-80歲長者約8.8萬人、第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人。

第一階段於15日到18日接種完畢，第二、三階段需視中央到貨後，預計5天內接種完畢。其中，85歲以上長者，將分區、分里、分時段，新北市施打地點包括21家合約院所、29區衛生所、26處中大型接種站，長者在接獲里鄰長通知後，上衛生局網站查詢預約，或打電話至各區衛生所預約。

衛生局疫苗線上預約: https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=205020



大型接種站：

新北市立大觀國民中學體育館

新北市立板橋高級中學體育館

慈濟板橋園區

新莊綜合體育館

民安國小體育館(能強館)

三重綜合體育館

碧華國中

慈濟三重靜思堂

前國防管理學院中正堂

中和國中

慈濟雙和靜思堂

馬公體育館籃球場

公崙市民活動中心

新店靜思堂

新北市立秀峰高級中學體育館

中型接種站：

新市國小

新北高工志清堂

永平高中大禮堂

蘆洲國中大禮堂

蘆洲慈濟靜思堂

樹林文林國小學生活動中心

北大國小

新林國民小學活動中心

泰山高中體育館

鶯歌國中(大禮堂)

瑞芳國小

合約醫院：

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

仁愛醫院

瑞芳礦工醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院

永和耕莘醫院

新北市立土城醫院

豐榮醫院

同仁醫院

廣川醫院

蕭中正醫院

亞東紀念醫院

衛生福利部雙和醫院

台北慈濟醫院

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

淡水馬偕紀念醫院

行天宮醫療志業醫療財團

法人恩主公醫院

新北市立聯合醫院

輔仁大學附設醫院

衛生福利部臺北醫院

衛生福利部樂生療養院

新泰綜合醫院

（以上接種站實際開診時間會依院所疫苗庫存及當時施打對象有所調整）