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關懷弱勢健康！快篩熱點區81位街友　中市府：皆為陰性

▲關懷街友健康，中市府結合台中醫院免費篩檢。（圖／臺中市政府提供）

▲中市府與台中醫院合作，在熱點區設置快篩站。（圖／臺中市政府提供）

記者胡至欣／整理報導

疫情嚴峻讓社會大眾人心惶惶，無法居家防疫的街友，因暴露在感染的高風險下，容易背負破口的污名；有鑑於此，台中市政府加強關懷街友健康，4日在熱點區設街友快篩站，提供免費服務，目前篩檢81人皆為陰性。

台中社會局指出，台中醫院長期與市府合作「街友健康維護計畫」，定期為街友做X光檢查、三高項目檢測、醫療關懷等。近期因應疫情升溫，更聯合跨局處在熱點區設置快篩站，提供免費篩檢服務，確保街友身體狀況，維護健康權益，及時連結醫療服務，同時也在現場發放物資及防疫用品，讓街友仍能維持基本生活所需。

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院為傳染病防治醫療網應變醫院，在疫情嚴峻且醫療量能吃緊狀況下，仍秉持公醫照顧弱勢職責，協助街友快篩，提供防疫相關衛教。此外，台中醫院急診室主任陳大中日前帶領團隊，穿著全套防護衣，頂著高溫採檢，快篩熱點區約81位街友，結果皆為陰性。

台中市列冊遊民約有300人，多聚集於火車站周遭、地下道及公園。因街友多為中高齡，社會局自上月起，便持續至聚集熱點發放防疫物資包，宣導全程佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施，也會視街友的意願和身心狀況，協助媒合入住收容處所，提供必要協助。

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