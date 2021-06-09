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剛辭國產疫苗審查委員！陳培哲名列「上海藥廠」官網　任科學顧問

▲▼陳培哲。（圖／翻攝「上海摯盟醫藥科技公司」官網）

▲陳培哲擔任「上海摯盟醫藥科技公司」的顧問。（圖／翻攝「上海摯盟醫藥科技公司」官網）

記者柯振中／綜合報導

中研院院士陳培哲近期不斷登上媒體版面，話題多與疫苗有關。事後，陳培哲被發現，在上海一間藥廠擔任科學顧問，引起了許多關注。

依據「上海摯盟醫藥科技公司」官網介紹，這間公司2017年成立，致力於慢性乙型肝炎（B型肝炎）、中樞神經系統的創新藥物研發，以及開發治療神經系統疾病的臨床急需藥物。

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公司團隊的「科學顧問」共有3位，其中一人是陳培哲博士，其他則是青島大學教授王克威、法國里昂第一大學醫學教授祖立姆（Fabien Zoulim）。

▼消息在台灣傳開以後，陳培哲的頭銜後方多了「名譽職」三個字。（圖／翻攝「上海摯盟醫藥科技公司」官網）

▲▼陳培哲。（圖／翻攝「上海摯盟醫藥科技公司」官網）

而根據該科技公司的介紹，陳培哲為台灣大學臨床醫學研究所教授、台灣中研院院士，對於肝病的基礎研究、臨床研究部分，有相當高的成就。

不過，陳培哲在該醫藥公司的消息傳出，引起台灣民眾討論，過了不久以後，陳培哲的介紹就已經更改，後方又多了「名譽職」3個字，不曉得是否與此有關。

陳培哲近日針對台灣國產疫苗問題不斷發言，更是斷定「7月絕對不可能做出來」，還嗆聲「民進黨政府不相信科學」，後續請辭國產疫苗審查委員的事件，也引起軒然大波。

對此，根據《自由時報》報導，目前陳培哲本人、台大校方都未對此做出回應。

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