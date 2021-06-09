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老闆逼移工簽「切結書」：確診自己負責　勞動部回應

▲▼社會底層,疫情,社會角落,防疫破口,社會問題,強制安置,防疫死角,移工,外籍勞工,非法居留,幽靈人口,無家可歸,失聯,逃跑。（圖／記者周宸亘攝）

▲傳有雇主要求移工簽切結書，免除防疫責任，勞動部回應。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

近期移工染疫的例子不斷增加，話題備受關注。有消息指出，某些雇主、私立就業服務機構會要求簽切結書，若移工染疫，必須自行負責。對此，勞動部表示，這種切結書沒有法律效力，雇主必須擔負管理責任。

勞動部說明，雇主聘雇外國人，應該依照「外國人生活照顧服務計畫書」執行，該企劃書上載明，雇主應該遵守中央主管機關、依照中央流行疫情指揮中心指揮官的指示，實施應變處置、措施。

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勞動部提到，為了避免已入移工發生群聚感染的狀況，目前已發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，提供雇主、私立就業服務機構、移工們有所遵循，雇主、私立就業服務機構都應該依照該指引，進行相關防疫工作。

勞動部指出，有雇主、仲介業者要求移工簽切結書，以免除雇主責任，甚至要求移工賠償負擔費用，但依照法律規定，雇主聘雇勞工，依法必須負擔管理責任，法定義務不得以切結書的形式轉嫁。

▼勞動部表示，法定義務不得以切結書的形式轉嫁。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼社會底層,疫情,社會角落,防疫破口,社會問題,強制安置,防疫死角,移工,外籍勞工,非法居留,幽靈人口,無家可歸,失聯,逃跑。（圖／記者周宸亘攝）

若雇主沒有善盡防疫義務，導致移工染疫，或自行扣減工資，沒有依照規定給予薪資，將違反《就業服務法》的相關規定，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並廢除雇主聘雇許可。

至於私立就業服務的機構，若發生一樣狀況，將違反《就業服務法》第40條第1項第15款的規定，同樣開罰6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

因此，勞動部呼籲，目前正值疫情期間，雇主、私立服務機構仍應遵肘就業服務法的規定，依照「國人生活照顧服務計畫書」執行，並依照「聘僱移工指引」，落實防疫措施，以降低廠區移工的染疫風險。

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