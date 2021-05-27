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抗疫英雄不敢回家！旅宿業暖做後盾　前線警消醫護免費住

▲旅宿業者暖做抗疫英雄後盾，警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛集團提供）

▲路徒行旅每天提供２間房讓警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛提供）

記者胡至欣／整理報導

本土疫情大爆發，自5/15日雙北升三級以來，確診病例已飆破4000人，第一線的警消醫護人員，不但工作量遽增，還得面臨染病威脅，擔心波及家人而不敢回家；對此，小鹿文娛集團宣布即日起至6月底，旗下三間旅店將每天提供10間房讓抗疫英雄免費入住。

▲旅宿業者暖做抗疫英雄後盾，警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛集團提供）

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▲路境行旅每天提供５間免費房。（圖／小鹿文娛提供）

小鹿文娛集團發言人宋怡明表示，去年疫情爆發時，旗下「路徒行旅」便曾參與台北市政府推廣的「警消醫護加油棧」行列，鄰近台大、和平、中興等重點醫療院所的「路境行旅」與「谷墨商旅」，也在疫情嚴峻的此時提供警消醫護專屬優惠；如今疫情捲土重來，為了讓醫護人員在抗疫之餘，也能獲得良好的休息環境，將每天提供「路境行旅」5間、「路徒行旅」2間，以及「谷墨商旅」3間，共10間房讓警消醫護人員免費入住。

▲旅宿業者暖做抗疫英雄後盾，警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛集團提供）

▲谷墨商旅提供３間房讓警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛提供）

至於後續消毒防疫工作，小鹿文娛集團發言人宋怡明也強調，因為旗下品牌有防疫旅館，所以會以防疫旅館的標準消毒房間，並做好分層管控，依照打造防疫旅館的經驗嚴格把關。

▲旅宿業者暖做抗疫英雄後盾，警消醫護免費入住。（圖／小鹿文娛集團提供）

▲旅宿業者齊力挺醫護。（圖／小鹿文娛提供）

而新北市府日前也宣布將部分防疫基金補助醫護免費住宿計畫，讓醫護在前線辛苦打仗之餘，能迅速有個安心住宿的地方。目前已有板橋馥俐商旅、三重捷絲旅及新店九閣商務旅館投入，三家共累積160多間房供醫護入住。另外，亞德客國際集團也捐贈新台幣2000萬元防疫基金，投入補助醫護人員免費住宿之用。

▲薆悅酒店台北西寧館。（圖／薆悅酒店集團提供）

▲磊山保經租下薆悅酒店50間房，供醫護人員免費入住。（圖／薆悅酒店集團提供）

不只旅宿業者齊力挺醫護，磊山保經也租下薆悅酒店台北西寧館全棟共50間房，提供醫護人員免費入住。即日起至6月底，凡醫護人員提供醫院工作證及個人身分證件，即可免費入住薆悅酒店台北西寧館，最短1日、最長7日，若需續住，將視現場房間登記狀況進行調配，相關住宿費用全由磊山保經支出。

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