一日5起「確診死亡案」恐怖連環爆！30多歲女最年輕　6天快速病逝

記者閔文昱／綜合報導

國內已有破萬人確診，累計至今已有308人因染疫死亡。其中，全台各地傳出多起染疫後輕生、家中暴斃案例，8日連環爆出5起恐怖死亡事件，包括最年輕的30多歲女子、北投水流男屍、桃園男子、資深記者易小文和壹電視攝影師，相繼確診逝世，不僅檢警、家屬、殯葬人員暴露在高風險，相關因應的措施也急須建立統合。

北下八仙碼頭男性水流屍「新冠確診」。

台北市北投區下八仙碼頭上月22日發現一具男性水流屍，警方報請士林地檢署進行司法相驗。經法醫採檢，26日確認罹患新冠肺炎。該名死者為67歲謝姓男子，平日以開多元計程車為生，據租車行老闆聲稱，謝男事發前將積欠的租車費繳清，聊天過程謝則表示自己有發燒症狀。

▲近日發生多起確診患者輕生、暴斃案件。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲北市下八仙碼頭5月22日打撈一具水流屍，警方報請檢察官司法相驗，確認死者染疫。（示意圖／資料照）

30多歲女「體重90公斤」染疫亡。

一名30多歲女性5月26日出現症狀，曾經快篩陽性，PCR二採陰轉陽性確診，6月1日收治住院，6日死亡；指揮中心發言人莊人祥說明，該案體重達90幾公斤，為其風險因素。

桃園2死 1男「確診後死亡」。

桃園也有傳出2起死亡案例，一名吳姓男子因身體不適，被同住的哥哥發現並通報119送往醫院，治療後仍是不幸身亡，而經採檢後發現，該名男子確診新冠肺炎，相驗後通知衛生單位協助後續處理，並連絡家屬可用視訊方式處理後事。

▲兩案目前已經報請地檢署相驗。（圖／資料照片）

資深記者「確診」輕生亡。

易姓資深記者6日晚間被發現在住處輕生死亡，據了解，事發當天易男的外甥接獲他傳送心情低落的訊息後，擔心地前往住處查看，進門一看卻發現易男已明顯身亡，因此立即報警處理。法醫對其進行核酸檢測發現，其採檢結果呈現陽性，確定感染新冠肺炎，目前已經讓當天接觸的轄區警員、殯葬業者等進行自主健康管理。

▲易姓資深記者身亡後確診新冠肺炎。（圖／翻攝臉書）

內湖壹電視攝影猝死馬桶上「屍檢確診」。

台北市內湖壹電視新聞台大樓7日傳出1男倒臥男廁，明顯死亡。經查，死者為48歲劉姓男子，擔任攝影棚攝影，長期有酗酒習慣。警方依SOP通報衛生單位並進刑事相驗，8日晚間PCR檢測結果出爐，劉姓攝影生前確診新冠肺炎，檢警不排除死因可能與染疫有關。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘