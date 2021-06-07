宅經濟下的螞蟻英雄　第一線送貨員「疫」外辛酸

▲疫情經濟下的螞蟻英雄，直擊第一線送貨員的辛酸。（採訪／胡至欣、謝婷婷、黃克翔；攝影／謝婷婷、姜國輝、張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

居家防疫不出門，改變民眾生活型態，吃的喝的用的，通通轉往網路下訂，宅配需求暴增、物流業者爆單，第一線送貨員更是每天爆肝超時工作。《ETtoday記者》直擊送貨員行程，短短10分鐘內就跑了4間社區，遇到「貨到付款」包裹，還得送貨兼收款，送貨員一人作業腳步沒有停過，而這已是疫情爆發後的常態。

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▲疫情期間宅配需求暴增、第一線送貨員每天都忙翻了。（圖／記者黃克翔攝）

「單量有倍數暴增，每個人每天至少都要多花一倍多的時間在送！」送貨員楊先生告訴我們，正常下班時間是7點，可是現在很難在7點準時下班，因為每天貨量都很大，「沒有說一定要送完，但如果我留滯貨件，明天再加上新的，舊的加新的，那我受不了」，即使都有排休，「可是休一天之後，隔天還是要來繼續承受這些壓力」。

▲送貨員一人作業腳步沒有停過。（圖／記者黃克翔攝）

每天早上7:30就要到公司理貨，接著約9:30出發送貨，下午3點左右再一一收貨，然後一路忙到晚上8、9點，楊先生說從雙北轉三級警戒後，他每天工作都超過12小時，而且常常忙到連吃飯時間都沒有，「就是喝水而已，只能犧牲掉自己的午休時間來繼續工作，不然跑不完」，他認為吃一頓飯再快也要5到10分鐘，「5分鐘10分鐘或許可以多送個兩三件」，他只想搶時間趕快把貨送完，「不然天氣太熱很痛苦，而且還戴口罩，呼吸也有點困難，如果下雨淋得整身溼答答，更難工作」。

▲送貨員常常忙到連吃飯時間都沒有。（圖／記者黃克翔攝）

不論大太陽或颳風下雨都得討生活，儘管貨運量大增，送貨員也是咬牙撐著，然而物流卡關、到貨延遲惹民怨，卻讓他們被遷怒，楊先生語帶無奈地說，「客人偶爾還是會說，怎麼那麼久，還是怎麼樣啊，我明明就買了幾件幾件，怎麼只來一件，有貨件短缺啦，這個就是公司轉運中心的問題，我們也只能說，我們早上就真的只有拿到這樣的貨件，不夠，我們也不知道為什麼沒有來。」

▲烈日下戴著口罩工作，常常讓送貨員覺得呼吸困難。（圖／記者黃克翔攝）

甚至因為接觸大量顧客，讓送貨員慘遭歧視，「曾經有遇到那種說，我們這些物流人員很危險，你們這麼常到別人家去送貨，萬一你們染疫了，你們就有可能是攜帶病毒的這一種傳遞過程裡面的感染源，他在發表他的意見，但這樣子聽起來，我們好像也很無辜」，楊先生坦言聽到不友善的言論，難免會覺得心酸，「我們也是保護自己，然後幫你送貨，你為什麼要這樣子講我們」。

▲冒著感染風險送貨，更會提高警覺勤消毒。（圖／記者謝婷婷攝）

事實上，冒著感染風險送貨，家人也會擔心，所以他們都提高警覺勤消毒，車上備有酒精，每送完一次貨都會噴，「我們自己就是很自覺，回去先洗澡、手先消毒等等，這個預防動作我們都會做」，因為你們怕，他們更怕，送貨員「疫」起扛壓力，只求能多點體諒，一句「謝謝，你辛苦了」就是最大的鼓勵。