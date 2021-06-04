好食好事推一把！11家新創企業拚當獨角獸　台灣No.1食農加速器6月再啟

▲台灣第一個食農加速器種子計畫邁入第四屆，入選的11家食農新創未來之星，6月起將進行4個月的加速輔導計畫。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

台灣第一個食農加速器種子計畫邁入第四屆，經過1個月的徵件報名與評審，遴選出外送雲端廚房、植物性烘焙材料、純植物蒲草吸管等11家食農新創未來之星，6月起將進行4個月的加速輔導計畫。



▲好食好事加速器種子計畫邁入第四屆。（資料照／好食好事基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

好食好事基金會執行長陳茂嘉指出，頂新和德基金捐助人代表魏應充先生，看到台灣食農的發展，遇到了一些瓶頸，所以特別成立好食好事基金會，來推動食農領域的加速創新，「透過國內外的一些先進跟制度的輔助，還有資金的挹注，能夠幫助台灣食農新創企業，加快步伐成為獨角獸」。



▲好食好事基金會執行長陳茂嘉認為，從入選團隊得以窺見台灣食農產業發展趨勢。（圖／記者吳杰澄攝）

好食好事加速器，前3屆累計已幫助25家食農新創公司，其中14家取得資金，獲投率達56%，資本成長率也達42％，今年不受疫情影響，仍吸引超過60家食農新創企業報名，而從入選團隊，也得以窺見台灣食農產業的發展趨勢。



▲好食好事加速器，前3屆累計已幫助25家食農新創公司。（資料照／好食好事基金會提供）

「今年有幾個特點，第一個健康食品的取向開始興盛，第二個是環境共生的部分也開始獲得重視，第三個是針對數位化的發展，就是有關科技導入食農領域，加速食農產業的一些晉級跟再生。」好食好事基金會執行長陳茂嘉認為，近2年，新冠肺炎疫情及環境極端氣候已改變民眾的生活模式，進而加速食農產業的變革。



▲11家食農新創團隊，6月起將進行4個月的加速輔導計畫。（資料照／好食好事基金會提供）

為了因應極端氣候，可以發現許多食農業者已著手開發保護環境、降低碳排放的替代性解決方案，像是數位化農產品運銷平台「菜蟲農食」，就是透過科技手法與創新的冷鏈運輸的方式，縮短「從產地到餐桌」的距離，不但增加農民收益、降低採購者成本，也大幅減少過程中的浪費與碳排放，而在這波疫情爆發後，團隊更在短短一周內創建B2C團購平台，讓整體業績由黑翻紅。



▲疫情改變民眾的生活模式，也加速食農產業的變革。（資料照／好食好事基金會提供）

菜蟲農食創辦人李昱德表示，「疫情讓我們在B2B(企業對企業)這塊的業績，跟所有餐飲同業一樣非常難熬，但因為我們迅速地推出了B2C面向消費者的『鄰家鮮生』食材箱配送服務，是目前在整個雙北地區，唯一一個你今天下單明天就可以收到的，所以業績大概成長了將近80倍，我們也希望加入好食好事的計畫，能夠有過去這些前輩的經驗，來指導我們透過行銷更接觸到終端的消費者。」



▲菜蟲農食團隊在疫情爆發後一周內便創建「鄰家鮮生」團購平台。（圖／菜蟲農食提供）

另外在健康需求的食品創新方面，則有主打全植物基、減碳飲食的「RicoRico立口立口」，不但能「用吃來做環保」，更顛覆了民眾對素食「不夠營養」或「不美味」印象，近期在居家防疫風潮下，業績同樣倍數成長。



▲在居家防疫風潮下，主打健康的RicoRico備受消費者青睞。（圖／RicoRico提供）

「我們以低醣的主食再搭配富含植物蛋白的料理包，來去做一個口味上的豐富組合，總共有9種不同的產品，從公布疫情那一天開始，我們基本上每週的週訂量人數，都比前面一個禮拜增加了10倍以上。」RicoRico創辦人Sophie認為，因為疫情，冷凍食品確實呈現一個成長趨勢，並且購買「健康餐飲產品」的意願也大幅提升。而下一步她則期待，能與願意為土地去貢獻更加良善力量的好食好事加速器站在一起，互相幫助、學習成長。



▲結業後還有機會在成果發表會上拓展人脈、鏈結資金。（資料照／好食好事基金會提供）

從食農科技、食農生技、創新飲食及永續食農等4大領域中入選的11家新創團隊，將獲得好食好事基金會，免費提供的商業模式、財務診斷，以及募資簡報課程，每家新創團隊還有3位國內產業專家擔任專屬業師，協助調整商業模式和產品到最佳狀態，結業後更有機會在成果發表會拓展人脈、鏈結資金，成為食農產業下一個獨角獸。