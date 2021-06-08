饒慶鈴啟動疫苗快打站！住宿長照全面快篩　聚賭案罰42萬

▲▼針對大武鄉聚賭案，台東縣長饒慶鈴宣布總共重罰42萬。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣今(8)日連續6天0確診，縣長饒慶鈴表示，已規劃好疫苗快打站計畫，並特別為住宿型長照機構住民及照服員進行全面快篩，也呼籲中央將長照機構的疫苗施打順位提前。另大武警察分局5日深夜發現民眾聚賭，縣府將重罰42萬，提醒民眾遵守防疫政策與措施，勿鬆懈與心存僥倖。

饒慶鈴8下午日召開疫情說明記者會說明，已連續6天0確診，目前累計確診21例。有鑑於北部有長照機構爆發群聚感染，台東縣也自行購買2500劑快篩試劑，全面針對長照機構住民及照服員快篩。

饒慶鈴針對未來大規模施打疫苗表示，將啟動公費疫苗接種計畫，目前縣內17個醫療院所及13個衛生所，預估每天最多可施打3450人，另也成立快打站，包含慈濟靜思堂及體育館，每天最多施打4800人，若疫苗充足，單日最大施打量可達8250人。針對住宿型長照機構住民及工作人員，也成立機動接種隊到機構施打。

▲住宿型長照全面快篩。

饒慶鈴提到，這波疫情大家都很辛苦，對於需救助的弱勢家庭考驗更大，因此台東實（食）物銀行也提出紓困方案，今年長期發放對象加發2個月物資，另也針對去年長期發放對象、縣府社工個管對象經評估符合資格者、停業後雇主評估員工有需求者統一造冊送社會處，以及高風險獨居老人，均發放2個月物資，擴大社會安全網的照顧層面。

▲全縣設立各鄉鎮市快篩站及8處核酸檢測。

饒慶鈴再次強調，全國三級警戒延長至6月28日，呼籲民眾端午不返鄉、不跨縣市移動、不群聚，並減少不必要外出。外縣市已傳出多起打麻將群聚感染案例。

最後饒慶鈴針對大武分局5日夜間查獲賭客7人聚賭的職業賭場案表示，除依刑法賭博罪、社會秩序維護法移送之外，另函請衛生局依傳染病防治法每人裁罰6萬，重罰42萬，再次呼籲所有民眾「停止室內5人以上、室外10人以上」聚會，避免觸法及造成防疫破口。

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