美參議員搭軍機赴台「昔慣例次長接機」　張競：台灣行情已跌停板？

▲▼美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國3名參議員6日搭乘美軍C-17運輸機「旋風式訪台」，外界也大作文章認為搭軍機訪台十分「罕見」。對此，中華戰略學會研究員張競表示，回顧過去歷史，美參議員搭軍機赴台非首例，而且依照慣例都是外交部次長與司長接機，如今升級為部長親自迎接，「台灣行情到底是為何會如此跌停板？」

首先，針對美參議員搭軍機訪台是否有不能說的因素？節錄張競於《聯合新聞網專家之眼》稿件部分內容指出，社會輿論光譜上，將美國軍機降落松山機場，定位點從建構同盟協防關係、驗證未來派兵馳援、運補、營救政要與撤僑，真是五花八門無奇不有。

張競表示，所有臆測都顯然是低估軍事行動之複雜性，並且是在未就事實提出假設，再武斷做出過早論斷情況下，各個政治派系都端出能夠讓本身政治期待滿意之解讀內容；不過，所有這些結論恐怕都站不住腳，亦經不起任何合理檢證。

▲美國跨黨派3參議員訪台，由外交部長吳釗燮接機。（圖／路透）

張競進一步稱，回過頭來，靜心思考當前情勢，為何以往美國參議員或是與政府相關人士來訪，不是沒有搭乘過軍機，只不過現在換個機種，就讓大家如此氣急敗壞胡亂遐想，請問這個國家在綠營主政下，是不是愈來愈不安全？以往參議院只要外交部次長與司長去機場接機，現在要層峰移樽就教，親自到機場來見面，台灣行情到底是為何會如此跌停板呢？

對此，張競再次發表評論反問，美國參議員搭軍機來訪是新鮮事嗎？實際上，從斷交以來從來就沒有斷過，包括冷戰時期華盛頓極力拉攏北京對抗莫斯科，臺北與華盛頓關係最低潮時期。

▲美國聯邦參議員高華德(右坐中)，外交部次長丁懋時(右坐三)、北美司長章孝嚴(右坐一)陪同。（圖／翻攝 國家文化記憶庫）

張競內文指出，民國七十五年一月四日美國前聯邦參議員高華德（Barry M. Goldwater）來訪時，就是搭美軍軍機降落清泉崗軍用機場，當時媒體並未拿軍機大作文章，因為參議員本身比起媒體更重要。

時任參謀總長郝柏村上將，亦奉總統經國先生指示前往迎接，當日11時在清泉崗基地為高華德進行簡報，就軍售有關進展提出機密說明，並放映國軍簡介影片。（詳請參閱「八年參謀總長日記」）

根據國家文化記憶庫內圖片說明，「美國聯邦參議員高華德(右坐中)，四日上午抵達台中清泉崗空軍基地後，由外交部次長丁懋時(右坐三)、北美司長章孝嚴(右坐一)陪同，在基地舉行記者會。」

張競表示，大家不禁要感嘆，當年是外交部次長與司長接機，大大方方地開記者會，而現在呢？

在國家文化記憶庫檔案照片中，斷交後美國參議員來訪如過江之鯽，接機規格都是外交部次長，同樣離華記者會亦是由外交部次長陪同。現在要層峰移尊就駕，接機與簡報必須親自跳下去搞，請問我們在國際強權政治市場牌價是江河日下，抑或是水漲船高？

最後，文末強調，獨裁統治必須仰賴愚民，而愚民首先就要先塗抹掉歷史記憶，希望這張圖片還有生路，撐得下去留有活口。