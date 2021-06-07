新光鋼鐵捐「儀器型抗原快篩檢測」　力挺台大金山分院醫護

▲新光鋼鐵捐贈「儀器型抗原快篩檢測」，力挺台大金山分院抗疫醫護。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日台灣疫情嚴峻！中央指揮中心宣布全國進入三級警戒狀態，企業以行動捍衛第一線醫護人員，於3日新光鋼鐵熱心捐贈台大金山分院儀器型抗原快篩檢測系統，為新冠肺炎臨床化學分析儀專用機套組，供第一線醫護人員使用，為北海岸鄉親服務。

新光鋼鐵董事長栗明德表示，當初核二廠建造時，他就時常運送鋼材到北海岸來，對於金山萬里有一份特別的情感，目前國家處於危難之際，他認為大家都共處於一條船上，所以特別捐贈儀器型抗原快篩檢測系統，希望能幫助到臺大金山分院第一線的醫護人員度過本次嚴峻的疫情期間，也讓醫院這邊能持續提供服務，守護北海岸鄉親的健康。

台大金山分院張志豪院長表示，疫情造成人心惶惶，金山分院是北海岸萬里、金山、石門及三芝四區唯一的醫院，在地居民老年人口偏多，且交通不便，造成就醫限制，間接影響四區鄉親健康，感謝新光鋼鐵送愛到偏鄉，協助醫院新型冠狀病毒篩檢，以提昇醫院人員安全。目前仍有部份物資與醫療設備不足的情形，亟需各界的慷慨援助，有捐贈意願者請洽金山醫院院長室電話：02-2498-9898轉2303。

▲儀器型抗原快篩檢測系統，為新冠肺炎臨床化學分析儀專用機套組。



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