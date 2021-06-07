屏東6處移工快篩站9日啟動　全縣規劃3處大型疫苗接種站

▲屏東縣政府7日公佈新增1個本土病例 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府7日公佈新增1個本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，結果由陰轉陽確診；潘孟安縣長表示，屏東類似個案累計已有6例，縣府團隊認為並不尋常，中央流行疫情指揮中心上週接獲本縣反應後，已回覆將在專家會議中討論，希望能研議出有益於疫情、讓民眾安心的策略。

▲▼縣長潘孟安直播、確診個案原居家隔離。

目前屏東縣累計33個本土病例中，重症6人，已有10人出院轉自主健康管理中。而至6月4日，本縣獲配COVID-19疫苗18286劑已全數施打完畢。

今天新增的案號「11496」55歲女子，因先生接觸由北部返回屏東老家的臺北市確診個案「3479」，於5月23日確診，案號「4465」，她被匡列居家隔離，最後接觸日是5月23日，從24日零時起到6月6日止，匡列隔離14天，但6月5日採檢結果，於隔日確診，收治到醫院治療中。

潘縣長說，針對國內電子產業傳出移工群聚感染問題，縣府盤點目前縣境內1萬5785名移工狀況，其中有50人以上移工的企業計19家、移工數1914人，縣府特別派員入廠訪視及進行移工住宿地點強化防疫措施、分流管理宣導，落實分艙分流。

並在全縣規劃設六處移工篩檢站及篩檢對象，預定6月9日啟動全面篩檢，分別是1.里港社區篩檢站：農業科技園區。2.屏東科技產業園區篩檢站：二代加工出口區、大慶工業區。3.國仁醫院附設社區篩檢站：屏東工業區。4.內埔工業區篩檢站5.屏南工業區篩檢站。6.新園工業區篩檢站。

另外籍漁工部分，也由漁業署規劃篩檢計劃中，縣府已研議在東港、鹽埔漁港地區設置篩檢站，並加強多國語言宣導及防疫措施。

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