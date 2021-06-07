台南無新增本土確診個案　黃偉哲呼籲市民端午不返鄉、不群聚、不移動

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，響應台南市退票、聯防活動，端午節連假宅在家，原地過節不返鄉、不群聚、不移動、多利用宅配。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心7日公告，全國新增211例本土個案，台南無新增案例，台南市長黃偉哲指出，15萬劑莫德納疫苗預計7日完成檢驗封緘，並於6月9日開始施打，將優先施打設置專責病房或負壓隔離病房醫院之第一類醫事人員，強化第一線防疫人員免疫力。

黃偉哲說，台南市疫苗施打第一順位為第一類醫事人員、第二類中央及地方政府防疫人員、第三類高接觸風險第一線工作人員；第二至七順位依序為機構內可能致重症之住民及其照護者、75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業國防必要之人員、已施打完第一劑者，以及大學指考工作人員。

黃偉哲指出，台南市目前疫情相對平穩，感謝各界對台南市政府提出退票、聯防活動的肯定支持，端午節高鐵部分已有1萬張退票，但台鐵尚有3.3萬張、高鐵4萬多張，其中要來台南市的約有7、8000人，黃偉哲市長呼籲，端午假期請民眾務必宅，除非必要請不要返鄉，返鄉除舟車勞頓外，又有染疫風險，萬一傳染給家人、親友於心何忍，所以端午節連假在家追劇打GAME，並記得端午防疫三不一多，原地過節不返鄉、不群聚、不移動、多利用宅配。

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