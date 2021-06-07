彰化麻將傳播鏈再+5！染疫牌咖為何多於家人　衛生局曝原因

▲彰化縣府公布麻將牌咖傳染鏈。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣7日疫情新增8名本土案例，其中5名為麻將牌咖傳播鏈，3名為某醫院群聚家屬，彰化縣府表示，縣內牌咖傳播鏈累計已達31人，今日警方又再查獲1個新的打牌聚會所，縣長王惠美懇求，現在疫情嚴重，「拜託大家不要再打牌了！」

彰化縣衛生局指出，今日新增的5名牌咖傳播鏈，其中2名是一對夫妻檔，接著傳染給2個家庭成員，另1名則是牌友；經統計，牌咖傳播鏈累積確診人數（加上台中友人1人）已達32人，其中打麻將確診的是19人，受到波及的牌咖家人有12人，以及1名社交接觸者。

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衛生局表示，牌咖家族的群聚與一般的家庭群聚不太一樣，通常一名家庭成員確診，家中會再有2到3人受到感染，但這次牌咖確診有19人，其家族確診卻只有12人，分析後有2個原因，其一是「他們時間都用在打麻將，跟家人相處的機會反而比較少」；其二是，經查，這次確診的牌咖家庭結構比較簡單，只有1到2人，因家族人員少，他們就依靠「打麻將」來尋求社交的滿足。

▲麻將牌咖確診人數已達32人。（圖／彰化縣政府提供）

另外，日前警方原本查獲牌咖足跡有2個鄉鎮3個聚會所，現在又多了1鄉鎮1聚會所，即是3鄉鎮4聚會所，王惠美呼籲，「拜託大家不要再打牌了！」

而今日新增的另3名確診的某醫院群聚家屬，是2名出院的一對母女，回到家後父親也受到感染。這對年約分別70歲、40歲的母女，出院後都有至某洗腎中心洗腎，昨日衛生局已對洗腎中心做全面清查，對相關的行政人員及護理人員做採檢及隔離，目前觀察感控的情況尚良好，全都是陰性，後續衛生局將會啟動追蹤觀察。

▲3名確診的某醫院群聚家屬。（圖／彰化縣政府提供）