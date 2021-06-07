　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化麻將傳播鏈再+5！染疫牌咖為何多於家人　衛生局曝原因

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣府公布麻將牌咖傳染鏈。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣7日疫情新增8名本土案例，其中5名為麻將牌咖傳播鏈，3名為某醫院群聚家屬，彰化縣府表示，縣內牌咖傳播鏈累計已達31人，今日警方又再查獲1個新的打牌聚會所，縣長王惠美懇求，現在疫情嚴重，「拜託大家不要再打牌了！」

彰化縣衛生局指出，今日新增的5名牌咖傳播鏈，其中2名是一對夫妻檔，接著傳染給2個家庭成員，另1名則是牌友；經統計，牌咖傳播鏈累積確診人數（加上台中友人1人）已達32人，其中打麻將確診的是19人，受到波及的牌咖家人有12人，以及1名社交接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，牌咖家族的群聚與一般的家庭群聚不太一樣，通常一名家庭成員確診，家中會再有2到3人受到感染，但這次牌咖確診有19人，其家族確診卻只有12人，分析後有2個原因，其一是「他們時間都用在打麻將，跟家人相處的機會反而比較少」；其二是，經查，這次確診的牌咖家庭結構比較簡單，只有1到2人，因家族人員少，他們就依靠「打麻將」來尋求社交的滿足。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲麻將牌咖確診人數已達32人。（圖／彰化縣政府提供）

另外，日前警方原本查獲牌咖足跡有2個鄉鎮3個聚會所，現在又多了1鄉鎮1聚會所，即是3鄉鎮4聚會所，王惠美呼籲，「拜託大家不要再打牌了！」

而今日新增的另3名確診的某醫院群聚家屬，是2名出院的一對母女，回到家後父親也受到感染。這對年約分別70歲、40歲的母女，出院後都有至某洗腎中心洗腎，昨日衛生局已對洗腎中心做全面清查，對相關的行政人員及護理人員做採檢及隔離，目前觀察感控的情況尚良好，全都是陰性，後續衛生局將會啟動追蹤觀察。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲3名確診的某醫院群聚家屬。（圖／彰化縣政府提供）

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

屏東縣嚴防移工成破口　強化各項防疫措施

屏東縣嚴防移工成破口　強化各項防疫措施

針對京元電子工廠移工染疫事件，屏東縣政府今(7)日起針對縣內有50人以上移工的企業雇主，進行入廠訪視了解移工宿舍安排及移工分流管理如同一宿舍地點同一工作地點避免不同班別混雜，用餐保持1.5公尺以上或設有隔屏，不共用餐具，沐浴換洗空間；而住宿地點應量體溫、戴口罩並提供肥皂及酒精性乾洗手，若有移工出現疑似症狀則立即安排就醫，確保安全。

新光鋼鐵捐抗原快篩檢測　力挺台大金山醫護

新光鋼鐵捐抗原快篩檢測　力挺台大金山醫護

屏東6處移工快篩站　全縣規劃3處大型疫苗接種站

屏東6處移工快篩站　全縣規劃3處大型疫苗接種站

快訊／不會停工！超豐電子發重訊澄清苗栗縣府錯誤資訊　強調確診者全數為移工

快訊／不會停工！超豐電子發重訊澄清苗栗縣府錯誤資訊　強調確診者全數為移工

黃偉哲呼籲市民端午不返鄉、不群聚、不移動

黃偉哲呼籲市民端午不返鄉、不群聚、不移動

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫麻將彰化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面