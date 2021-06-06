江啟臣疫情期間發起遊覽車環台　林鶴明：這哪門子的挺醫護？

▲江啟臣發起「挺醫護 要疫苗」活動。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



記者陶本和／台北報導

在疫情嚴峻之際，各界都在呼籲減少不必要的移動，但國民黨發起遊覽車環島、立委上街等活動。對此，民進黨副秘書長林鶴明6日向國民黨主席江啟臣喊話，請他即刻取消遊覽車環台，「如果真心要挺醫護，怎麼會是在這個時間點叫遊覽車去環台？這是哪門子的挺醫護？」

「因為自由民主，我們堅持下去。」林鶴明表示，國際政治本來就是講究現實與實力，台灣本來就是費盡心力在大國中斡旋，但要讓人家願意相挺，本來就很不容易。

林鶴明說，「以小事大以智」，這句話每個想評論外交關係的人都會講，但是這個「智」到底是真智慧還是假會，耐人尋味。

近日，日本把手上的現有的124萬劑疫苗送給台灣，美國也在兩天後，派了跨黨派的三位參議員，搭乘美國空軍C-17造訪台灣，並宣布將日前白宮宣布給印太地區，700萬劑中的75萬劑疫苗分配給台灣。

林鶴明表示，美國大舉分配給印太地區的用意，稍微了解一下國際情勢的人都知道為什麼，但或許有人還會嫌75萬劑不夠多，譬如國民黨就是有人就很不意外地講了這種話。

林鶴明表示，印太地區的700萬劑預計分配給包含印度、尼泊爾、孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞、台灣和太平洋島嶼地區等國家。

林鶴明說，隨便數就超過15個國家，台灣的疫情雖然緊繃，但相較於上述國家疫情的狀況，比台灣更慘的國家不在少數。台灣在這一批疫苗中拿到超過1/10的數量，美國展現的重視程度已不必多言。

不過，林鶴明指出，國民黨近期，發出了好幾則對於疫情並無實質幫助，但反而造成社會防疫壓力的訊息，譬如什麼午休時間敲鍋碗瓢盆、遊覽車環島訴求要疫苗？立委上街頭步行訴求要疫苗？這些行為不但無助於台灣對外爭取疫苗，反而還讓許多的警察、醫護人員感到壓力，「減少不必要的移動，應該是當前的全民共識」。

林鶴明說，民進黨本於希望降低政治攻防，多用苦勸的角度作出回應，江啟臣主席作為在野黨最大的主席，我想用日本台灣交流協會前幾天引述《鬼滅之刃》的故事來勸江啟臣。

林鶴明呼籲江啟臣，再怎麼辛苦，還是不要加入鬼聯盟，請他宣布遊覽車環台的活動現在就取消。他強調，如果真心要挺醫護，怎麼會是在這個時間點叫遊覽車去環台？這是哪門子的挺醫護？

林鶴明表示，防疫當前，病毒不會分政黨，讓我們平心靜氣做好各自的本分。現在最重要的時刻，就是中央地方一起合作，把防疫漏洞補起來，趕快依照計畫施打疫苗，太多的政治操作此時大可不必。