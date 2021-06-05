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發起「挺醫護 要疫苗」快閃　江啟臣：告訴政府放下自滿與自傲

▲江啟臣發起「挺醫護 要疫苗」活動。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣發起「挺醫護 要疫苗」活動。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情持續延燒，國民黨主席江啟臣不滿蔡政府防疫作為，呼籲民眾參與6日中午12時，由國民黨發起的「挺醫護 要疫苗」快閃活動；同日晚間8時，還有一場「熄燈活動」，除意在向政府抗議外，也為逝者祝禱。

「挺醫護、要疫苗：攜手彌補過去政府自滿的錯誤」江啟臣5日晚間在臉書表示，今天單日37人通報死亡，創下疫情爆發以來的高點；這不只是一個驚悚數字，每個死亡數代表著一個個家庭的破碎；此刻仍有近萬名確診者在與病毒搏鬥，他們身後，則是全台三十萬醫護人員正克盡職守，冒著染疫風險，守護我們醫療防線。

江啟臣說，社區感染爆發後，只有疫苗能讓疫情緩解，台灣要達到足夠的群體免疫，至少要3000萬劑疫苗；但至今只拿到87萬劑，加上日本捐贈的124萬劑而已。他批評，中央流行疫情指揮中心總宣稱已經買了多少，多數只聞樓梯響；蔡政府深切仰賴的國產疫苗，連二期試驗是成是敗都還沒解盲。

「要阻止國人犧牲，要讓全國醫護能從無止盡的過勞中鬆一口氣，要恢復能上班、上學、聚餐、出遊的往日生活，我們還要等多久？又還能等多久？當疫情升高，病毒已推進到攸關全球電子供應鏈的竹苗產業樞紐，我們還能耐心等待指揮中心的進度藍圖嗎？」

江啟臣疾呼，「不！我們必須加快腳步，整合社會各界力量，爭取世界襄助，以最快速度彌補我們過去落後的接種率。我們必須打破「超前部署」的自滿，加速彌補，才能儘快轉危為安，並避免大規模產業停工拖垮全球經濟的惡夢」。

江啟臣也強調，這是國人必須團結的時刻，要團結地向政府表達，向世界訴求：台灣亟需疫苗；要告訴政府：請放下意識形態，放下自滿自傲，病毒才是我們唯一的敵人；要告訴世界：台灣是全球經濟的樞紐夥伴；幫助台灣，就是幫助世界。

根據江啟臣規劃，「挺醫護要疫苗」快閃活動舉辦時間為6日中午12時，活動方式以「不妨礙防疫、不群聚」前提，快閃發出人民的訴求，民眾可選擇在室內居家舉牌「挺醫護要疫苗」、「Taiwan Needs Vaccines」，並拍照上傳臉書或LINE群組；或者，可在戶外場所發聲「挺醫護要疫苗」， 開車者可停於路邊安全處鳴按喇叭，但切忌要避開醫療院所。

至於同日晚間8時的「熄燈活動」，則是要關閉住宅電燈1分鐘，以無聲的抗議、無光的默哀，為在疫情中失去生命的2百多位國人祝禱，為國家祈福，向蔡政府發出「挺醫護要疫苗」的信號。

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