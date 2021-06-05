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江啟臣籲政府「主動授權」民間買疫苗　他揭「牛頭不對馬嘴」真相

▲▼國民黨主席江啟臣呼籲，政府應主動授權，支持民間爭取疫苗。（圖／取自江啟臣臉書）

▲國民黨主席江啟臣呼籲，政府應主動授權，支持民間爭取疫苗。（圖／取自江啟臣臉書）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨主席江啟臣5日呼籲，政府應「主動授權」支持民間爭取疫苗。對此，民進黨立委林俊憲表示，此授權非彼授權，江啓臣牛頭不對馬嘴，自創「主動授權」這個詞實在不知道他在說什麼。

江啟臣5日在臉書表示，新冠疫情延燒，全球都在搶疫苗，有民間企業與宗教團體熱血表態，願協助在國際上爭取疫苗，卻總卡在指揮中心要求先提供「原廠授權書」，政府應該「開大門、納善意」，授權民間共同參與爭取疫苗，唯有官民團結合作，才能讓全國同胞早日脫離疫情。

林俊憲表示，昨天日本疫苗來台後，大家都非常高興，另外還有一些民間團體想要捐贈疫苗，但問題就卡關在沒有證明有疫苗貨源的原廠授權書，指揮中心正在協助解決中，但今天江啟臣出來說要指揮中心「主動授權」的言論，根本是沒有搞清楚狀況。

林俊憲指出，關於疫苗進口所提到的「授權」其實有兩種，一種就是原廠授權書，另一種叫做「緊急使用授權」（EUA）。前者是用來證明原廠確實有貨，而且願意提供；後者則是國內自己的醫藥審核制度，因為新藥上市往往需要很長的時間，在面對疫情緊急狀態下，先授權疫苗上市可以在國內使用。

林俊憲認為，江啓臣的這番言論，完全是把兩種授權搞混，目前民間疫苗最大的問題是「有沒有貨」，而不是「進不進得來」，指揮中心已經在進行BNT、嬌生疫苗的EUA作業，換句話說，門已經要開了，只差有沒有東西進來，而原廠授權書就是在確認有貨可進這件事。

林俊憲說，江啓臣自創「主動授權」這個詞，實在不知道他在說什麼，沒有原廠證明書就沒有貨源，並質疑難道疫苗會因為所謂的主動授權憑空生出來。

林俊憲批評，國民黨最近這一連串的疫苗鬧劇，實在讓人很懷疑他們到底有沒有搞清楚整個疫苗的情況，更大的可能，是他們連自己在反對什麼都不知道。

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