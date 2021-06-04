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年輕人染疫增　他感嘆：20幾歲低薪「硬著頭皮出門上班」

▲▼江啟臣表示，國內缺水、缺電、缺疫苗，但政府卻不斷的指責民眾。。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣表示，國內缺水、缺電、缺疫苗，但政府卻不斷的指責民眾。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

指揮中心指揮官陳時中3日在記者會上表示，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈」。對此，國民黨主席江啟臣感嘆，20多歲的年輕人面臨低薪的就業環境，更有可能背著沈重學貸，遇到疫情更顯經濟脆弱，隨時都有可能陷入經濟困境，如果不用上班就能養活自己，誰想要硬著頭皮出門？

江啟臣表示，沒有人想要生病，更沒有人應該在這場疫情中被獵巫，陳時中批評年輕人染疫比例高，不是一個數字，更不是年輕人鬆懈，這是說明年輕人在疫情下的艱困處境。

江啟臣指出，20多歲的年輕人面臨低薪的就業環境，更有可能背著沈重學貸，遇到疫情更顯經濟脆弱，隨時都有可能陷入經濟困境，如果不用上班就能養活自己，誰想要硬著頭皮出門？

此外，江啟臣也說，30多歲的年輕人，面臨的可能是小孩剛出身，從尿布、奶粉、托嬰、幼兒園的學費，一張眼就是要賺錢養家，冒著染疫的風險出門上班，因為收入減少影響的就是一個家庭，出門就是為了爭口飯來活命。

江啟臣反問政府，疫情爆發，不是政府鬆懈嗎？沒有疫苗，不是政府鬆懈嗎？全台缺電，不是政府鬆懈嗎？全台缺水，不是政府鬆懈嗎？政府何時檢討過自己？

他表示，疫情當前，此時此刻作為一個有能的政府，團結國人才是正途，如果要用推卸責任的方式，指責國人、批評青年，更顯示政府已經無力拚防疫，全力拚政治，「掌權者，請先檢討自己」。

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