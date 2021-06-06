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史上首次！「336公斤台灣荔枝」今輸銷紐西蘭合格通關

▲▼荔枝。（圖／農委會／資料照）

▲鄒慧娟說，紐西蘭收到這批荔枝很滿意，當場試吃覺得品質好。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

史上首次！農委會主委陳吉仲今（6日）宣布，台灣荔枝輸銷紐西蘭傳來捷報，台北時間今早上8點半，首批336公斤輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，創下台灣荔枝鮮果外銷的新紀錄。

陳吉仲說，雖然紐西蘭在2007年就已開放我國荔枝准入，但由於航程太遠及市場未開發，一直沒有出口實績，這次台灣克服檢疫及運輸的障礙，主要目的是建立通關實績和標準商業模式，對於未來拓展紐西蘭市場將大有幫助。陳吉仲表示，農產品開拓新市場非常不容易，除要符合各國不同的准入要求外，還要克服長程運輸、保鮮、目標市場接受度、消費者習慣等等門檻，背後是無數的產、官、學伙伴們以國家隊高度合作努力才能達成。

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防檢局副局長鄒慧娟受訪進一步說明，此次輸出檢疫處理是5月31日在青果社台中分社豐原蒸熱廠蒸熱處理，紐西蘭同意台灣用攝氏46.5度高溫蒸熱20分鐘，處理後由防檢局台中分局發輸出植物檢疫証，6月1日運到桃園機場，6月2日到奧克蘭機場。

鄒慧娟說，因為是首批，所以當地總局確認又花了一些時間，才在今天通關，這次共有336公斤。由於以前有航程太遠等問題，鄒慧娟指出，業者對於國際市場開拓愈來愈有經驗，加上台灣荔枝品質也好，才有此機會，並表示紐西蘭收到此批荔枝很滿意，當場試吃覺得品質好。

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