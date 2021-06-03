1張圖看未來1年「農漁畜產品供應量能」　農委會：到今年底都沒問題

▲陳吉仲強調，糧食供應至今年底都沒問題。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會今（3日）下午開記者會說明，農漁民紓困部分，每人補貼1萬元，預估有113萬人受惠，而甲級漁工則為3萬元，預估有35萬人受惠，「只要有農保資格，不用申請，明天就會直接匯入戶頭。」，不少人關心「糧食安全整備問題」，主委陳吉仲強調，供應到今年底都沒問題。

陳吉仲說，糧食安全整備部分，不斷從去年開始盤點農糧的蔬菜水果，和漁畜產品，甚至到所有水果、稻米等，要跟所有消費者特別保證，即使疫情進入第三級警戒，「所有的農漁畜產品供應到今年年底，絕對都沒問題。」

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▲▼農漁畜產品安全供應情形。（圖／農委會提供）



陳吉仲接著說，明天也會發布端午節和所有節慶，會用到的農漁畜產品也不會有問題的訊息，如蔬果超過157萬公噸，稻米也將近提供所有消費者1個月10萬公噸，超過將近70幾萬庫存。陳吉仲也呼籲大眾，盡量透過電商、農漁會採購農漁畜產品，之後會將每一項目的生產量、進口量和庫存量都同步公布。

另外，各批發市場防疫狀況，陳吉仲說，不管事是魚市場、肉品市場等相關產業防疫都要做到到位，之前防疫指引已要求各縣市配合，並具體落實。