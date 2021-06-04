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台灣鳳梨銷日成長7倍！陳吉仲：感謝日本買鳳梨又送疫苗

▲▼ 台灣鳳梨銷日成長7倍！陳吉仲：感謝日本買鳳梨又送疫苗 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲PO文感謝日本買鳳梨又送疫苗。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲今（4日）在臉書PO文指出，從3月1日到現在，我國鳳梨出口總量來到20,462公噸，其中最大出口國為日本，佔了14,921公噸，和前一年同期比起來，銷日足足成長672%。他開心的表示，「感謝日本買鳳梨又送疫苗，鳳梨銷日成長七倍」。

陳吉仲提到，今年3月1日中國大陸片面暫停我國鳳梨輸入，消息一出引起國際關注，各國民眾紛紛表達對台灣農產品的支持，其中日本消費者不但身體力行大買台灣鳳梨，甚至還有網友熱心製作台灣鳳梨地圖，告訴大家日本哪裡可以買到臺灣鳳梨。「從3/1到現在，我國鳳梨出口總量來到20,462公噸，其中最大出口國當然是日本，就佔了14,921公噸，和前一年同期比起來，銷日足足成長672%！」

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陳吉仲說，為了分散國際貿易市場，打開農產外銷更多新商機，近年來除了努力開發新市場，也全力在既有市場尋找新通路。日本和台灣距離近，兩國人民友好，台灣農產品也有一定的口碑，例如Farmind株式會社的堀內達生社長前陣子就表達，希望能以至少3,000噸的規模向台灣採購鳳梨，鋪貨到日本各大通路超過1,300間以上的店家。

對於日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，陳吉仲也說，「最後我想額外感謝日本捐贈124萬劑COVID-19疫苗，舒緩我國防疫燃眉之急的義舉，樂見未來兩國友誼也能永久長存。」

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