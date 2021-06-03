休閒農場超過500家關閉！　他曝疫情也直接衝擊花卉和黑鮪魚　

▲陳吉仲說，此次疫情讓全台休閒農場都受到慘重衝擊。（圖／記者彭懷玉攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（3日）下午開記者會說明農漁民紓困，其中，他提到短期衝擊最大的莫過於休閒農產、花卉和黑鮪魚。輔導處處長陳俊言則說，休閒農產全台約500多家公告暫停營業，有營業部分，營業額額跟入場人次減少8成，已爭取到紓困金7200萬，將依照不同面積跟不同金額規劃輔導方案，後續會公告受理業者申請度過難關。

疫情造成台灣不少產業受衝擊，農業部分又有多少？陳吉仲說，這要看是短期、中期還是長期，以短期為例，只看這個月，「休閒農場全部倒，因為都沒有遊客，花卉也全部受影響，黑鮪魚因為餐飲，基本上這3個產業，短期5到6月，最直接衝擊就是這3項。」

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陳吉仲表示，長期要看疫情可否控制，以休閒農場為例，去年2月到5月最嚴重，後來旅遊大爆發，反而影響幅度不大，而行政院針對這次疫情影響，預估5至8月最嚴峻，目前以紓困為主，振興部分留在後面。另外，農漁畜產品價格，陳吉仲強調，所有農漁畜產品價格在5月，有特別跟北農批發價做比較，除雞蛋、黑鮪魚和花卉及茶等受到波及，會直接下跌外，其他的波動都在合理範圍，反而沒大幅上漲趨勢。

陳吉仲認為，現在農業部門和消費者關心的是，防疫下農漁畜可以穩定的供應到消費者手上。另外，陳吉仲提到，這星期跟上週比，北農蔬菜供應量減少一成六，以每天平均1500多噸來看，有2、300公噸從傳統批發市場，變成透過其他管道供應，這也是現在最重要要做的，藉由物流平台盡快讓農漁畜產品供應給消費者。