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快訊／高雄民宅清晨傳火警家具陷烈焰　婦受困獲救5人驚險逃生

▲▼ 高雄大寮區清晨傳火警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄大寮區民宅清晨傳出火警意外，所幸屋主一家5口皆順利脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄市今（3日）上午近6點半傳出一起火警意外！消防隊接獲報後，共出動中庄、鳳山以及大寮三個分隊9車21人，前往位在大寮區成功路的民宅搶救，並於2樓救出一名年約43的婦人，她被救出時已吸入濃煙但意識清楚；屋內另有5人自行脫困，其中2人由消防隊送醫，分別是15歲少年以及一名13歲少女，他們都在火警意外中受了驚嚇，所幸兩人都意識清楚，且送醫觀察後沒有大礙。

▲▼ 高雄大寮區清晨傳出火警意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄大寮區民宅清晨傳出火警意外，所幸屋主一家5口皆順利脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

消防隊表示，獲報趕到現場時，看到民宅窗戶傳出大量濃煙，立刻佈水線搶救，所幸後來一家5口都被救了出來！經消防隊初判起火的建物是一棟5樓公寓頂樓加蓋，起火點則是2樓房間家具突然起火燃燒，消防隊抵達後，約花了10分鐘將火勢控制、20分鐘內將火勢撲滅，目前詳細的起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲▼ 高雄大寮區清晨傳火警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄大寮區民宅清晨傳出火警意外，所幸屋主一家5口皆順利脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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