高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻，從上個月19日開始全國提升到三級警戒，且後來中央更宣布三級警戒延長到這個月14日！但在高雄昨（5月31日）晚間8點多卻傳出有大批年輕人聚集在大寮區包公廟前，警方獲報後立刻啟動快打部隊，到場發現15名年輕人，一共13男2女在場，據了解他們雙方有債務糾紛相約出來談判，且員警在他們駕駛的車輛內搜出棍棒及高爾夫球桿共8支，判定意圖鬥毆滋事，除了依社維法送辦，更依照違反防疫相關規定，對每個人開出舉發單。

▲高雄15名年輕人無視防疫規定，疑似因為債務糾紛相約廟前談判，全被依照傳染病防治法及違反社維法送辦。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這起事件發生在昨（5月31日）晚間8點多，警方接獲民眾報案，指出在大寮區包公廟前有年輕人群聚，警方獲報後立即啟動快打部隊，到場發現15名年輕人共13男2女在場、皆已是成年人，不過最年輕的一位年僅19歲，雖然警方趕到現場時，未見雙方有打架的情形，且經警方詢問，這群年輕人都「避重就輕」，向警方表示群聚的原因是：「相約聊天」。

▲警方在他們開的車輛內搜出棍棒及高爾夫球桿共8支，初步判定意圖鬥毆滋事。（圖／記者黃子倩翻攝）

但經警方深入盤查，發現雙方疑似因有債務糾紛相約談判，並在他們開的車輛內發現棍棒及高爾夫桿共8支，初步判定意圖鬥毆滋事，除了依社會秩序維護法第63條、87條帶回8人，函請簡易庭裁處，另外這群年輕人共15人於戶外群聚已違反防疫規定，所有人當場依傳染病防治法第37條舉發函請衛生局裁處；若依照現行的傳染病防治法相關規定，每人最高可處6萬以上、30萬元以下罰鍰，若採最高裁罰標準計算，15人等同一共得罰450萬，實在得不償失。

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