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社會 社會焦點 保障人權

傳色情片到178人群組　里長手殘變「刪除」：當下真的喝醉很抱歉

▲里長傳色情片到工作用群組 。（圖／翻攝自Facebook／公務之聲靠北電台）

▲里長傳色情片到工作用群組  。（圖／翻攝自Facebook／公務之聲靠北電台）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名64歲里長日前在有178人的災情通報LINE群組內，突然傳了幾段色情影片，還加上文字「兄弟！疫情肆虐送你到這座孤島去隔離！記得回來！」，群組成員見狀立刻打電話給他，未料喝得醉醺醺的里長急忙想收回影片，卻手殘變「刪除」，求救電信公司也無法挽回，該影片仍在群組內，他事後也公開道歉，該區區長表示，對於個人疏失給予口頭警告。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／公務之聲靠北電台）

▲網友PO文 。（圖／翻攝自Facebook／公務之聲靠北電台）

據了解，事情發生在5月23日晚上8時多，該名里長在有178人的群組中，一連傳了幾段色情影片，還文字留言：「兄弟！疫情肆虐送你到這座孤島去隔離！記得回來！」，截圖內容被上傳在臉書粉專「公務之聲靠北電台」，遭批「里長根本是直接挑戰區公所、打臉市政府，結果眾主管悶不吭聲，原來里長的惡勢力竟然可以凌駕公權力之上。」

據了解，此群組為地方災害通報群組，成員有轄區里長、里幹事、清潔隊、養工處等機關同仁。該區區長表示，當時第一時間就聯絡上里長，但里長喝酒喝到斷片，未料他按了「刪除」不是「收回」，第一時間處置完以為沒事，但發現訊息一直沒有收回，後來就聯絡不到他。

隔天一早才驚覺事情來不及了，里長也在群組公開致歉，也有向區長道歉，區長說，這是此里長第一次發生這樣的事，他平常相當熱心公益對里民的事也都很認真，對於個人疏失給他口頭警告，不要酒後失序。

致電給該名里長他稱是誤傳，並表示當下喝醉了，誤傳也不知道傳去哪邊，要收回變刪除，後來就收不回來了，還去找電信局處理，但已經無法挽救，且相關影像和文字已被截圖，嘆：「我也沒辦法。」

里長表示，當時是自己在家中喝酒，並強調：「是人家傳給我我就轉傳出去，當下真的喝醉，我已經道歉，是誤傳，非常抱歉。」

時間對我們來說完全沒用！

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